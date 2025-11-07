Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, hàng ngàn nhà dân tại Quảng Ngãi ngập nặng

Tại đặc khu Lý Sơn, ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết ngay sau khi bão số 13 Kalmaegi tạm lắng, trong đêm 6-11, hàng trăm người dân đang đối mặt với tình trạng nước biển dâng, làm ngập nhiều nhà dân.

Triều cường dâng cao tàn phá nhiều công trình, nhà dân ven biển Quảng Ngãi

"Triều cường lên cao khoảng hơn 4m, vượt qua bờ kè chắn sóng ở khu vực thôn Tây An Hải, khiến khoảng 500 ngôi nhà bị ngập. Một số tường rào và hệ thống cửa kính của nhà dân bị vỡ" ông Huy cho biết.

Triều cường dâng cao ở xã Tịnh Khê

Theo nhiều người dân, do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi, kết hợp triều cường dâng cao chưa từng thấy ở Lý Sơn. "Nhà tôi ở Lý Sơn bao đời nay nhưng chưa bao giờ bị triều cường vào tới ngõ. Lần này triều cường dâng lên, tràn vào nhà", ông Phạm Văn Bảy, ngụ đặc khu Lý Sơn cho biết.

Người dân đặc khu Lý Sơn chuẩn bị ngư lưới cụ sau khi bão số 13 đi qua

San hô bị sóng biển, triều cường "đánh" lên bờ

Đặc biệt, tại xã Tịnh Kỳ (cũ), triều cường làm sập nhiều công trình, nhà dân trong đêm 6-11. Lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân có nhà bị hư hỏng, sập do triều cường.

Triều cường dâng cao ở Lý Sơn

Tương tự tại xã Tịnh Khê, phường Sa Huỳnh, xã Mỏ Cày… triều cường dâng trong đêm khiến hàng trăm hộ phải sơ tán. Rất nhiều nhà cửa, vườn tược của người dân bị triều cường làm hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết chính quyền đã huy động lực lượng triển khai sơ tán dân cấp tốc ngay trong đêm. Trước đó, để ứng phó với bão số 13, phường đã di dời khoảng 600 hộ dân với 3.000 nhân khẩu khỏi vùng ven biển ngay trong đêm.

"Đến sáng nay triều cường đã rút nhưng gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm hộ dân. Sau khi triều cường rút, rác thải, khung cảnh hư hỏng khắp nơi", ông Thanh nói.