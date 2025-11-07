Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, hàng ngàn nhà dân tại Quảng Ngãi ngập nặng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, hàng ngàn nhà dân tại Quảng Ngãi ngập nặng

T.Trực

(NLĐO) – Ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi khiến triều cường tại Quảng Ngãi dâng cao "tấn công" hàng ngàn nhà dân Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng nề.

Tại đặc khu Lý Sơn, ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết ngay sau khi bão số 13 Kalmaegi tạm lắng, trong đêm 6-11, hàng trăm người dân đang đối mặt với tình trạng nước biển dâng, làm ngập nhiều nhà dân.

Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, "tấn công" hàng ngàn nhà dân Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Triều cường dâng cao tàn phá nhiều công trình, nhà dân ven biển Quảng Ngãi

"Triều cường lên cao khoảng hơn 4m, vượt qua bờ kè chắn sóng ở khu vực thôn Tây An Hải, khiến khoảng 500 ngôi nhà bị ngập. Một số tường rào và hệ thống cửa kính của nhà dân bị vỡ" ông Huy cho biết.

Triều cường dâng cao ở xã Tịnh Khê

Theo nhiều người dân, do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi, kết hợp triều cường dâng cao chưa từng thấy ở Lý Sơn. "Nhà tôi ở Lý Sơn bao đời nay nhưng chưa bao giờ bị triều cường vào tới ngõ. Lần này triều cường dâng lên, tràn vào nhà", ông Phạm Văn Bảy, ngụ đặc khu Lý Sơn cho biết.

Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, "tấn công" hàng ngàn nhà dân Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Người dân đặc khu Lý Sơn chuẩn bị ngư lưới cụ sau khi bão số 13 đi qua

Bão số 13 gây triều cường cao chưa từng thấy, "tấn công" hàng ngàn nhà dân Quảng Ngãi - Ảnh 3.

San hô bị sóng biển, triều cường "đánh" lên bờ

Đặc biệt, tại xã Tịnh Kỳ (cũ), triều cường làm sập nhiều công trình, nhà dân trong đêm 6-11. Lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân có nhà bị hư hỏng, sập do triều cường.

Triều cường dâng cao ở Lý Sơn

Tương tự tại xã Tịnh Khê, phường Sa Huỳnh, xã Mỏ Cày… triều cường dâng trong đêm khiến hàng trăm hộ phải sơ tán. Rất nhiều nhà cửa, vườn tược của người dân bị triều cường làm hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết chính quyền đã huy động lực lượng triển khai sơ tán dân cấp tốc ngay trong đêm. Trước đó, để ứng phó với bão số 13, phường đã di dời khoảng 600 hộ dân với 3.000 nhân khẩu khỏi vùng ven biển ngay trong đêm.

"Đến sáng nay triều cường đã rút nhưng gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm hộ dân. Sau khi triều cường rút, rác thải, khung cảnh hư hỏng khắp nơi", ông Thanh nói.

Tin liên quan

Bão số 13 Kalmaegi: Nhiều người dân điện báo nhà sập, tốc mái, nước dâng

Bão số 13 Kalmaegi: Nhiều người dân điện báo nhà sập, tốc mái, nước dâng

(NLĐO) – Tối 6-11, trên mạng xã hội liên tiếp đăng tải các thông tin cầu cứu do nhà bị sập, tốc mái hoặc nước dâng cao do bão số 13 Kalmaegi

Người đàn ông nhảy xuống biển tự tử khi bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ

(NLĐO)- Khi bão số 13 Kalmaegi sắp đổ bộ, một người nhảy xuống biển tự tử. Hai người khác dùng thúng ra cứu vớt được nhưng sau đó gặp nạn do sóng lớn.

CLIP: Lốc xoáy bất ngờ giữa bão số 13 ở Quảng Ngãi

(NLĐO)- Thông tin sơ bộ, hiện có nhiều nhà bị hư hỏng, tốc mái do trận lốc xoáy đột ngột giữa mưa bão.

tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân nước biển dâng sơ tán dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo