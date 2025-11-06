Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 14 đã đổ bộ vào Gia Lai - Đắk Lắk, gió mạnh kéo dài tới khi nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 14 đã đổ bộ vào Gia Lai - Đắk Lắk, gió mạnh kéo dài tới khi nào?

Thùy Linh

(NLĐO) - Hồi 19 giờ ngày 6-11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ đất liền, dự báo gây gió mạnh từ cấp 8 trở lên duy trì ít nhất trong 2-3 giờ tới trước khi bão suy yếu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Bão số 13 Kalmaegi gây gió mạnh và mưa lớn ở Gia Lai – Đắk Lắk - Ảnh 1.

Vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi lúc 19 giờ ngày 6-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; An Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; Hoài Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Quy Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 11…

Ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 170 mm, như trạm Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243 mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203 mm…

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong chiều nay, sóng và nước dâng ở khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi rất lớn.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo ông Khiêm, đây là thời điểm bão số 13 gây gió mạnh nhất trên đất liền, dự báo gió mạnh do bão từ cấp 8 trở lên duy trì trên đất liền ít nhất trong 2-3 giờ tới, trước khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nguy cơ gió mạnh trên đất liền Gia Lai, Đắk Lắk, Quãng Ngãi, người dân cần đề phòng.

Dự báo tới 1 giờ ngày 7-11, bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần..

Bão số 13 Kalmaegi gây gió mạnh nhất đến đêm 6-11, mưa tới 600 mm

Về cảnh báo cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, khu vực từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi – Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 14. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ tối đến đêm ngày 6-11.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ tối 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150 – 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100 – 250 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400 mm. Từ ngày 8-11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8-11, vùng mưa dịch chuyển lên phía Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 – 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong 3 giờ, gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đô thị.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tin liên quan

CLIP: Lốc xoáy bất ngờ giữa bão số 13 ở Quảng Ngãi

CLIP: Lốc xoáy bất ngờ giữa bão số 13 ở Quảng Ngãi

(NLĐO)- Thông tin sơ bộ, hiện có nhiều nhà bị hư hỏng, tốc mái do trận lốc xoáy đột ngột giữa mưa bão.

CLIP: Người dân, du khách ở Nha Trang lướt sóng, "ngóng bão", bất chấp nguy hiểm

(NLĐO)- Bất chấp bão số 13 Kalmaegi, nhiều người dân, du khách ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn bất chấp nguy hiểm ra biển "xem sóng"

Căng mình ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Trước diễn biến cực đoan của bão số 13 Kalmaegi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu toàn bộ các tỉnh trong vùng ảnh hưởng khẩn cấp sơ tán dân, bảo đảm an toàn

bão số 13 bão số 13 đổ bộ bão bão Kalmaegi tin bão số 13 Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo