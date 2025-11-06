Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 14 đã đổ bộ vào Gia Lai - Đắk Lắk, gió mạnh kéo dài tới khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi lúc 19 giờ ngày 6-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; An Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; Hoài Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Quy Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 11…

Ở khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 170 mm, như trạm Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243 mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203 mm…

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong chiều nay, sóng và nước dâng ở khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi rất lớn.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo ông Khiêm, đây là thời điểm bão số 13 gây gió mạnh nhất trên đất liền, dự báo gió mạnh do bão từ cấp 8 trở lên duy trì trên đất liền ít nhất trong 2-3 giờ tới, trước khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nguy cơ gió mạnh trên đất liền Gia Lai, Đắk Lắk, Quãng Ngãi, người dân cần đề phòng.

Dự báo tới 1 giờ ngày 7-11, bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần..

Bão số 13 Kalmaegi gây gió mạnh nhất đến đêm 6-11, mưa tới 600 mm

Về cảnh báo cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, khu vực từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi – Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 14. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ tối đến đêm ngày 6-11.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ tối 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150 – 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100 – 250 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400 mm. Từ ngày 8-11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8-11, vùng mưa dịch chuyển lên phía Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 – 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong 3 giờ, gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đô thị.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.