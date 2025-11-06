CLIP: Người dân, du khách ở Nha Trang lướt sóng, "ngóng bão", bất chấp nguy hiểm

Chiều 6-11, mưa to và biển động, sóng lớn ở phường Nha Trang và Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).

Tuy nhiên, dọc bờ biển đường Trần Phú, phường Nha Trang) và đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang), có đông người dân và du khách vẫn tụ tập ngắm biển, xem sóng. Thậm chí nhiều người dân vẫn ra sát bờ biển xem sóng lớn, bất chấp nguy hiểm.

Đặc biệt, một số người bất chấp sóng to, gió lớn vẫn xuống tắm và lướt sóng trên biển Nha Trang.

Chiều 6-11, biển động mạnh, khu vực đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có nhiều người dân vẫn ra biển xem sóng lớn, bất chấp nguy hiểm

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết từ 12 giờ ngày 6-11, tỉnh Khánh Hòa dừng toàn bộ hoạt động trên biển cho đến khi bão tan.

Lực lượng chức năng đang túc trực, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không tắm biển trong điều kiện biển động; tuân thủ các biển cảnh báo và hướng dẫn an toàn.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn triệt để gặp nhiều khó khăn vì một số người vẫn cố tình xuống biển ở khu vực ngoài phạm vi kiểm soát.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển, không tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi trên biển trong thời gian mưa bão.

Clip du khách lướt sóng ở khu vực biển đường Phạm Văn Đồng

Các đơn vị được yêu cầu rà soát, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tại cơ sở lưu trú; tạm dừng dịch vụ cho thuê ghế, dù dọc các bãi tắm Trần Phú – Phạm Văn Đồng; thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết từ cơ quan chức năng để kịp thời hướng dẫn phòng tránh.

Ban Quản lý cũng đề nghị phối hợp với Đội Cứu nạn – Cứu hộ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn người dân và du khách tiếp cận khu vực bãi tắm, nhất là những nơi tiềm ẩn nguy hiểm, đồng thời báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh để xử lý.

Lực lượng cứu hộ yêu cầu người dân không được tắm khi sóng biển lớn, nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm