Thời sự

CLIP: Người dân, du khách ở Nha Trang lướt sóng, "ngóng bão", bất chấp nguy hiểm

Kỳ Nam, Clip: Người dân cung cấp

(NLĐO)- Bất chấp bão số 13 Kalmaegi, nhiều người dân, du khách ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn bất chấp nguy hiểm ra biển "xem sóng"

Chiều 6-11, mưa to và biển động, sóng lớn ở phường Nha Trang và Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi). 

Tuy nhiên, dọc bờ biển đường Trần Phú, phường Nha Trang) và đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang), có đông người dân và du khách vẫn tụ tập ngắm biển, xem sóng. Thậm chí nhiều người dân vẫn ra sát bờ biển xem sóng lớn, bất chấp nguy hiểm.

Đặc biệt, một số người bất chấp sóng to, gió lớn vẫn xuống tắm và lướt sóng trên biển Nha Trang.

Chiều 6-11, biển động mạnh, khu vực đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có nhiều người dân vẫn ra biển xem sóng lớn, bất chấp nguy hiểm

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết từ 12 giờ ngày 6-11, tỉnh Khánh Hòa dừng toàn bộ hoạt động trên biển cho đến khi bão tan.

Lực lượng chức năng đang túc trực, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không tắm biển trong điều kiện biển động; tuân thủ các biển cảnh báo và hướng dẫn an toàn.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn triệt để gặp nhiều khó khăn vì một số người vẫn cố tình xuống biển ở khu vực ngoài phạm vi kiểm soát.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển, không tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi trên biển trong thời gian mưa bão.

Clip du khách lướt sóng ở khu vực biển đường Phạm Văn Đồng

Các đơn vị được yêu cầu rà soát, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tại cơ sở lưu trú; tạm dừng dịch vụ cho thuê ghế, dù dọc các bãi tắm Trần Phú – Phạm Văn Đồng; thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết từ cơ quan chức năng để kịp thời hướng dẫn phòng tránh.

Ban Quản lý cũng đề nghị phối hợp với Đội Cứu nạn – Cứu hộ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn người dân và du khách tiếp cận khu vực bãi tắm, nhất là những nơi tiềm ẩn nguy hiểm, đồng thời báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh để xử lý.

Clip người dân, du khách ở Nha Trang xem bão, lướt sóng bất chấp nguy hiểm - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ yêu cầu người dân không được tắm khi sóng biển lớn, nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm

Clip du khách bất chấp nguy hiểm vẫn đi tắm biển dù đội cứu hộ đã cắm biển "cấm tắm"

Tin liên quan

Tránh báo số 13, Khánh Hòa di dời dân khỏi "điểm nóng" từng khiến 11 người thiệt mạng

Tránh báo số 13, Khánh Hòa di dời dân khỏi "điểm nóng" từng khiến 11 người thiệt mạng

(NLĐO)- Phòng bão Kalmaegi, tỉnh Khánh Hòa đã di dời khẩn cấp các hộ dân Xóm Núi- nơi từng xảy ra lũ quét khiến 11 người thiệt mạng

Bão số 13 Kalmaegi: Khánh Hòa di dời người dân vùng sạt lở, cho học sinh nghỉ học

(NLĐO)- Ông Nguyễn Khắc Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, thị sát thực tế công tác phòng chống bão số 13 Kalmaegi

Hình ảnh Khánh Hòa, Gia Lai khẩn trương trước bão Kalmaegi

(NLĐO)- Khánh Hòa, Gia Lai triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại

tỉnh Khánh Hòa lực lượng chức năng Nha Trang vịnh Nha Trang đường Phạm Văn Đồng biển động mạnh
