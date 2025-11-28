HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 15 giật cấp 14, đổi hướng liên tục và di chuyển rất chậm

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 15 mạnh cấp 11, giật cấp 14 sẽ liên tục đổi hướng với tốc độ di chuyển rất chậm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5 km/giờ.

Bão số 15 mạnh cấp 11 , giật cấp 14 , đổi hướng liên tục trên biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 15 lúc 4 giờ ngày 28-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Tới 4 giờ ngày 29-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 14.

Bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 3 km/giờ.

Vùng nguy hiểm từ 11,00 độ Vĩ Bắc đến 15,00 độ Vĩ Bắc; 111,00 độ Kinh Đông đến 115,50 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa). 

Bão số 15 đổi hướng và suy yếu cường độ

Tới 4 giờ ngày 30-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 300 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Bão tiếp tục đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Vùng nguy hiểm từ 11,00 độ Vĩ Bắc đến 15,00 độ Vĩ Bắc; 110,50 độ Kinh Đông đến 114,50 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hiện, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa 2 kịch bản về hướng di chuyển và tác động của bão số 15.

Kịch bản 1: Khả năng cao nhất là bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai-Khánh Hòa khoảng 500 km về phía Đông (xác suất 80%): Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113 độ Kinh Đông, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.

Với kịch bản này ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền. Tuy nhiên, khu vực từ Đà Nẵng-Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12-2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16 đến 21-11.

Kịch bản xấu, bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa (xác suất 20%). Sau đó, di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai-Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Với kịch bản này, vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29-11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 -5 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150-250 mm trong khoảng ngày 29-11 đến 1-12-2025. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16 đến 21-11.

