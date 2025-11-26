HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 15 đổi hướng vẫn có thể gây mưa to từ Đà Nẵng - Lâm Đồng, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 26-11, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 231 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng cùng các Bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng chỉ đạo 6 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó bão số 15 - Ảnh 1.

Tàu thuyền cần nhanh chóng vào bờ tránh trú bão số 15. Ảnh: NLĐO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ.

Phòng ngừa bão số 15 từ "sớm, từ xa"

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hướng di chuyển và cường độ của bão số 15 còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão và không khí lạnh có thể gây mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, cùng với hậu quả các đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nguy cơ rất cao có thể tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt vùng thấp trũng tại khu vực này.

Từ các thảm họa thiên tai vừa qua, để chủ động ứng phó bão số 15, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục, sát diễn biến tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 15 bảo đảm kịp thời, hiệu quả, với phương châm chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa" ứng phó ở mức cao nhất, quyết liệt nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả, hiệu quả công tác phòng, chống bão, lũ đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý.

Các địa phương chủ động triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng, tránh, ứng phó với bão số 15 và mưa lũ do bão với tinh thần "đắt lo ế mừng".

Trong đó, tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển, nhất là trên các vùng biển có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão, khẩn trương di chuyển thoát ra hoặc về nơi tránh trú để bảo đảm an toàn.

Chủ động rà soát hoàn thiện phương án, kịch bản ứng phó của địa phương, căn cứ diễn biến cụ thể của bão và tình hình cụ thể tại địa phương để quyết định triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, nhất là trên các đảo, khu vực ven biển...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ thuộc lĩnh vực quản lý, lưu ý bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải, du lịch, an toàn giao thông, hồ đập thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Tin liên quan

Đắk Lắk ra "Lệnh cấm biển" trước bão số 15

Đắk Lắk ra "Lệnh cấm biển" trước bão số 15

(NLĐO) - Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển.

Chương trình “Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai

(NLĐO) – Chương trình “Trái tim miền Trung” của Báo Người Lao Động đã trao 100 suất quà nhằm san sẻ khó khăn với bà con xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai

New Zealand hỗ trợ Việt Nam 3 triệu NZD khắc phục hậu quả bão lũ

(NLĐO)- Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - New Zealand đã ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030.

