Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.



Bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ chiều 1-12. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9; hầu như ít di chuyển.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới, tức 1 giờ ngày 2-12, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,10 độ Vĩ Bắc; 111,10 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 200 km về phía Đông.

Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Vùng nguy hiểm được xác định trong phạm vi từ 12,00 đến 15,50 độ Vĩ Bắc; từ 110,00 đến 112,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk.

Đến 13 giờ ngày 2-12, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,70 độ Vĩ Bắc; 110,50 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, và suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Dự báo nhiều địa phương ở miền Trung sắp xảy ra mưa lớn

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin cảnh báo từ khoảng đêm 2-12 đến hết ngày 3-12, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm.

Từ đêm 3-12 đến ngày 5-12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ).

Các chuyên gia cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc