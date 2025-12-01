HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo nhiều tỉnh, thành miền Trung sắp mưa lớn

Thùy Linh

(NLĐO) - Chiều nay 1-12, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo nhiều tỉnh, thành miền Trung sắp mưa lớn - Ảnh 1.

Bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ chiều 1-12. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9; hầu như ít di chuyển.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới, tức 1 giờ ngày 2-12, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,10 độ Vĩ Bắc; 111,10 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 200 km về phía Đông.

Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Vùng nguy hiểm được xác định trong phạm vi từ 12,00 đến 15,50 độ Vĩ Bắc; từ 110,00 đến 112,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk.

Đến 13 giờ ngày 2-12, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,70 độ Vĩ Bắc; 110,50 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, và suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Dự báo nhiều địa phương ở miền Trung sắp xảy ra mưa lớn 

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin cảnh báo từ khoảng đêm 2-12 đến hết ngày 3-12, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm.

Từ đêm 3-12 đến ngày 5-12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ).

Các chuyên gia cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc

Tin liên quan

Bão số 15 sắp đổi hướng di chuyển, hướng vào từ Gia Lai - Khánh Hoà

Bão số 15 sắp đổi hướng di chuyển, hướng vào từ Gia Lai - Khánh Hoà

(NLĐO) - Bão số 15 ít di chuyển trong những giờ qua, dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp khi nằm trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Bão số 15 giật cấp 11, "đi bộ" trên Biển Đông

(NLĐO) - Bão số 15 di chuyển với tốc độ rất chậm 3-5 km /giờ, khoảng 3 km/giờ, mạnh cấp 9, giật cấp 11 và dự báo suy giảm cường độ trong những ngày tới.

Bão số 15 giật cấp 13 di chuyển chậm trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới lạ thường có vào Nam Bộ?

(NLĐO) - Trong khi bão số 15 vẫn di chuyển chậm, đổi hướng liên tục, một áp thấp nhiệt đới lạ thường sắp vào khu vực Nam Biển Đông

mưa lớn Áp thấp nhiệt đới vùng áp thấp miền Trung bão số 15
