Bão số 15 giật cấp 11, "đi bộ" trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 30-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 3 km/giờ.



Dự báo hướng di chuyển của bão số 15 lúc 4 giờ ngày 30-1. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 4 giờ ngày 1-12, bão số 15 ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340 km về phía Đông.

Cường độ cấp 9, giật cấp 11 và đổi hướng di chuyển sang hướng Bắc, tốc độ khoảng 3 km/giờ.

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc -15,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông - 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 2-12, bão số 15 ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230 km về phía Đông.

Bão suy yếu dần còn cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trong khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc 15,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông - 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo trong những ngày tiếp theo, bão số 15 tiếp tục suy yếu cường độ.

Do ảnh hưởng của bão số 15, các chuyên gia cảnh báo vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Không khí lạnh tăng cường sâu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường sâu khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, ban ngày trời nắng.

Từ đêm 30-11, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối, có nơi dưới 10 độ C.

Hôm nay 31-11, thời tiết Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét; các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh.

TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.