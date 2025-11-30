Bão số 15 giật cấp 11, "đi bộ" trên Biển Đông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 15 giật cấp 11, "đi bộ" trên Biển Đông

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 15 di chuyển với tốc độ rất chậm 3-5 km /giờ, khoảng 3 km/giờ, mạnh cấp 9, giật cấp 11 và dự báo suy giảm cường độ trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 30-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 3 km/giờ.

Bão số 15 giật cấp 11 di chuyển bất thường trên biển Đông - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 15 lúc 4 giờ ngày 30-1. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 4 giờ ngày 1-12, bão số 15 ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340 km về phía Đông.

Cường độ cấp 9, giật cấp 11 và đổi hướng di chuyển sang hướng Bắc, tốc độ khoảng 3 km/giờ.

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc -15,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông - 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 2-12, bão số 15 ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230 km về phía Đông.

Bão suy yếu dần còn cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trong khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc  15,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông - 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo trong những ngày tiếp theo, bão số 15 tiếp tục suy yếu cường độ.

Do ảnh hưởng của bão số 15, các chuyên gia cảnh báo vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7 m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Không khí lạnh tăng cường sâu 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường sâu khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, ban ngày trời nắng.

Từ đêm 30-11, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối, có nơi dưới 10 độ C.

Hôm nay 31-11, thời tiết Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét; các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh.

TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Tin liên quan

Bão số 15 giật cấp 13 di chuyển chậm trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới lạ thường có vào Nam Bộ?

Bão số 15 giật cấp 13 di chuyển chậm trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới lạ thường có vào Nam Bộ?

(NLĐO) - Trong khi bão số 15 vẫn di chuyển chậm, đổi hướng liên tục, một áp thấp nhiệt đới lạ thường sắp vào khu vực Nam Biển Đông

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 hướng vào Nam Biển Đông, bão số 15 luẩn quẩn đổi hướng

(NLĐO) - Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia, trong khi bão số 15 đổi hướng liên tục.

Hơn 300m đường ven biển Gành Rái bị cát vùi lấp do ảnh hưởng bão số 15

(NLĐO) - Bão số 15 gây sóng dữ, làm vùi lấp đường ven biển Gành Rái, đánh sập nhiều đoạn kè tại Mũi Né và cuốn trôi một ngư dân ở Liên Hương, Lâm Đồng

bão không khí lạnh bão số 15 tin bão số 15 diễn biến mới nhất của bão số 15
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo