Vùng miền

Bão số 5 áp sát: Quảng Trị khẩn cấp bảo vệ lưới điện, giữ an toàn cho người dân

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trước nguy cơ bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp, Điện lực Quảng Trị đã triển khai biện pháp khẩn cấp bảo vệ lưới điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bão số 5 áp sát: Quảng Trị khẩn cấp bảo vệ lưới điện, giữ an toàn cho người dân- Ảnh 1.

Các công nhân PC Quảng Trị tăng cường cắt tỉa cây xanh có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, trạm biến áp

Ngày 24-8, Công ty Điện lực (PC) Quảng Trị cho biết toàn đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5, yêu cầu các đội quản lý điện tăng cường trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng và sẵn sàng xử lý sự cố ngay khi bão gây ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 23-8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 - Kajiki. Cơn bão được dự báo ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị, với sức gió mạnh cấp 11-12, giật trên cấp 15, kèm mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở.

Ngay trong ngày 23-8, các đội quản lý điện trực thuộc PC Quảng Trị đã phối hợp chính quyền địa phương cắt tỉa cây xanh có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, trạm biến áp. Các đơn vị cũng chuẩn bị phương án cắt điện khu vực ngập sâu, nước dâng cao để bảo đảm an toàn.

Bão số 5 áp sát: Quảng Trị khẩn cấp bảo vệ lưới điện, giữ an toàn cho người dân- Ảnh 2.

Xe chuyên dụng của PC Quảng Trị được huy động để kiểm tra, xử lý lưới điện trong mùa mưa bão.

Bão số 5 áp sát: Quảng Trị khẩn cấp bảo vệ lưới điện, giữ an toàn cho người dân- Ảnh 3.

Nhân viên điện lực kiểm tra trạm biến áp 110kV, sẵn sàng ứng phó khi bão Kajiki đổ bộ.

Bão số 5 áp sát: Quảng Trị khẩn cấp bảo vệ lưới điện, giữ an toàn cho người dân- Ảnh 4.

Công nhân PC Quảng Trị cắt tỉa cây xanh ven đường dây điện để phòng ngừa sự cố trước bão số 5.

Công ty yêu cầu tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, khu vực dễ sạt lở, ngập úng. Xí nghiệp lưới điện cao thế sẵn sàng trực tái lập tại trạm biến áp 110kV. Đồng thời, lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, máy phát điện, xuồng máy, lương thực, thuốc men… để ứng phó khi có sự cố.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, PC Quảng Trị đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, duy trì cung cấp điện liên tục, đặc biệt ưu tiên cho bệnh viện, cơ sở y tế, thông tin liên lạc và các cơ quan phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Có sự cố, hãy liên hệ tổng đài để xử lý

PC Quảng Trị cũng khuyến cáo người dân ngắt nguồn điện các thiết bị ngoài trời, tạm ngắt cầu dao tổng khi nhà bị ngập; không trú mưa dưới cột điện, trạm biến áp; không đến gần nơi có dây điện đứt, cột điện gãy đổ. Khi phát hiện sự cố, cần gọi ngay tổng đài 1900.1909 để được hỗ trợ.


