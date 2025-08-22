HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 5 Kajiki dự báo cường độ mạnh, khả năng cao sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Trung Bộ nước ta vào ngày 25-8.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay 22-8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông và nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 5 Kajiki. Sau khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15, Thủ tướng chỉ đạo khẩn - Ảnh 1.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5 Kajiki trong đêm nay

Ngày 24-8, khi di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm. Ngày 25-8, bão sẽ di chuyển vào đất liền khu vực Trung Bộ nước ta.

Do ảnh hưởng của bão, trên khu vực phía Bắc của biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày 23-8 có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, từ ngày 24-8 gió mạnh cấp 9-10, sóng cao từ 4-6 m.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm ngày 24 đến hết ngày 27 tháng 8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 600 mm, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện đợt lũ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

"Đây là cơn bão cường độ mạnh, khả năng cao sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn khu vực Trung Bộ nước ta ngay trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2-9, diễn biến của bão, mưa lũ còn rất phức tạp" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Thủ tướng chỉ đạo 12 tỉnh, thành phố ứng phó khẩn với bão số 5 Kajiki

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 22-8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể tại địa phương.

Các tỉnh, thành phố ven biển tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển, đặc biệt đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Các địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm 4 tại chỗ phù hợp với từng địa bàn, phường, xã, thôn, bản, khu dân cư, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Thủ tướng chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ, vận hành khoa học, hiệu quả, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ; Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra....

Tin liên quan

Phó Thủ tướng yêu cầu dự báo chính xác về cơn bão số 5 Kajiki

Phó Thủ tướng yêu cầu dự báo chính xác về cơn bão số 5 Kajiki

(NLĐO) - Đặc điểm của bão số 5 Kajiki khi dự báo vào Biển Đông là di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, chu kỳ hoạt động ngắn và liên tục tăng cường độ.

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão số 5 Kajiki, giật tới cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm

(NLĐO) - Dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành cơn bão số 5 với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi vào Vịnh Bắc Bộ.

Hình thành áp thấp nhiệt đới sát Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão

(NLĐO) - Sáng nay 22-8, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Luzon, Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

bão số 5 Áp thấp nhiệt đới tin bão biển đông bão số 5 Kajiki bão
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo