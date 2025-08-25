HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh mưa to, gió giật tung mái tôn, cây ngã

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu có gió mạnh giật từng hồi kèm theo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5.

Clip gió lớn giật tung mái tôn một nhà dân ở huyện Nghi Xuân cũ

Bão số 5 ( Kajiki ) gây mưa lớn , gió mạnh tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Theo ghi nhận tại phường Nam Hồng Lĩnh, vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 25-8, mưa to, gió mạnh giật từng hồi

Bão số 5 ( Kajiki ) gây mưa lớn , gió mạnh tại Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này bị ngập do nước rút không kịp

Bão số 5 ( Kajiki ) gây mưa lớn , gió mạnh tại Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường ở phường Nguyễn Du bị ngập sâu

Bão số 5 ( Kajiki ) gây mưa lớn , gió mạnh tại Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Đường phố vắng người qua lại

Bão số 5 ( Kajiki ) gây mưa lớn , gió mạnh tại Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Dù bão chưa vào nhưng gió mạnh đã làm tốc mái 1 trường học ở huyện Cẩm Xuyên cũ

Bão số 5 ( Kajiki ) gây mưa lớn , gió mạnh tại Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Một chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng do kính rơi trúng

Bão số 5 ( Kajiki ) gây mưa lớn , gió mạnh tại Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Cây cối gãy...

Bão số 5 ( Kajiki ) gây mưa lớn , gió mạnh tại Hà Tĩnh - Ảnh 8.

đỗ...

Clip gió giật sập mái tôn sân pickleball ở Hà Tĩnh

Tin liên quan

Trước giờ "G" bão số 5 Kajiki đổ bộ, mưa trắng trời, cây đổ, gió giật mạnh

(NLĐO)- Bão số 5 Kajiki dự kiến đổ bộ Bắc Hà Tĩnh và Nghệ An sau 15 đến 18 giờ chiều nay 25-8 và diễn biến còn phức tạp sau khi đổ bộ.

Hỏa tốc yêu cầu người dân không ra đường, cấm đường tạm thời để ứng phó bão số 5

(NLĐO) - Để đảm bảo an toàn cho người dân khi bão số 5 đổ bộ, tỉnh Nghệ An vừa ra công văn hỏa tốc yêu cầu người dân không ra đường từ 11 giờ ngày 25-8.

CLIP: Biển dậy sóng, hàng nghìn tàu thuyền chen chúc tránh bão số 5 (Kajiki)

(NLĐO) - Hàng nghìn tàu thuyền Quảng Trị đã dồn về cảng Gianh, cửa Roòn và các bến neo đậu tránh bão số 5. Gió giật, sóng lớn khiến ngư dân căng mình giữ tàu.

Quốc lộ 1 bão số 5
