HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 9 Ragasa diễn biến phức tạp, hủy loạt chuyến bay

Dương Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines lần thứ ba thông báo điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay do diễn biến phức tạp của bão số 9 Ragasa.

Theo diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa (bão số 9), Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay lần 3 nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Bão số 9 Ragasa diễn biến phức tạp, hủy loạt chuyến bay- Ảnh 1.

Chằng néo máy bay chống bão

Cụ thể, ngày 25-9, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) sẽ được điều chỉnh giờ cất, hạ cánh sang khung giờ từ 10 giờ 30 đến 12 giờ. Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay giữa TP HCM và Thọ Xuân, gồm VN7270, VN7271, VN7274, VN7275, VN7278 và VN7279.

Cũng trong ngày, thời gian khai thác các chuyến bay tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ được điều chỉnh sau 18 giờ. Chuyến bay giữa TP HCM và Cát Bi, gồm VN1176 đổi giờ cất cánh sang lúc 16 giờ 30, VN1177 sẽ cất cánh lúc 19 giờ 5. Các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác, gồm BL6440 sẽ cất cánh lúc 21 giờ 15, chuyến BL6441 cất cánh lúc 23 giờ 55.

Ngoài ra, các chuyến bay giữa Đà Nẵng và Cát Bi sẽ phải thay đổi lịch khai thác, gồm VN1670 với giờ cất cánh mới lúc 17 giờ và VN1671 với giờ dự kiến cất cánh mới lúc 18 giờ 55.

Trong cùng thời gian này, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Bão số 9 Ragasa diễn biến phức tạp, hủy loạt chuyến bay- Ảnh 2.

Hoãn, hủy nhiều chuyến bay do bão

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Đại diện Hãng hàng không bày tỏ rất lấy làm tiếc vì sự thay đổi kế hoạch khai thác do yếu tố thời tiết bất khả kháng và mong nhận được sự thông cảm từ hành khách. Giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.

Trước đó, trong các ngày 23, 24-9, Vietnam Airlines cũng đã điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay trong nước và quốc tế trước ảnh hưởng của bão Ragasa.

Tin liên quan

Sáu sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

Sáu sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

(NLĐO)- Trực 24/24h, kiểm tra hạ tầng, kịp thời có phương án khai thác phù hợp, an toàn tại loạt sân bay miền Bắc, Bắc Trung Bộ trước khi bão Ragasa đổ bộ.

Loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do siêu bão Ragasa

(NLĐO)- Nhiều chuyến bay đổi hướng, hủy và ảnh hưởng dây chuyền trong ngày 23-9 do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9)

Siêu bão Ragasa mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông, Quản lý bay họp khẩn

(NLĐO)- Siêu bão Ragasa có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay.

hàng không Vietnam Airlines phòng chống bão hoãn hủy chuyến bay bão số 9 ragasa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo