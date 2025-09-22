HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Siêu bão Ragasa mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông, Quản lý bay họp khẩn

Dương Ngọc

(NLĐO)- Siêu bão Ragasa có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay.

Ngày 22-9, tại trụ sở Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam (VATM), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) của VATM đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa

Quản lý bay họp khẩn trước dự báo siêu bão Ragasa mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông- Ảnh 1.

ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng ban PCTT-TKCN của VATM chủ trì cuộc họp

Siêu bão Ragasa được dự báo nằm trong nhóm những cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông, với sức gió lên đến 270 km/giờ, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay của VATM. 

Cơn bão này duy trì trong ít nhất 2 ngày tới trên Biển Đông, với phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rộng từ vĩ tuyến 18 trở ra phía Bắc và nguy cơ dông lốc ngay cả khi tâm bão còn cách xa 300-400 km, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến các phân khu kiểm soát không lưu (ACC) Hà Nội và Hồ Chí Minh cũng như các sân bay miền Bắc và miền Trung.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng ban PCTT-TKCN, đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy báo cáo tình hình chuẩn bị và các phương án ứng phó. Đại diện Trung tâm Khí tượng hàng không trình bày các kịch bản dự báo, hướng di chuyển của bão, đồng thời nhận định rằng nếu bão chuyển hướng lên phía Bắc, mức độ ảnh hưởng đến các sân bay sẽ giảm bớt. 

Các cơ quan, đơn vị khác báo cáo đã chủ động rà soát dữ liệu điều hành bay, sẵn sàng điều chỉnh hướng bay để tránh bão, cùng các biện pháp chuẩn bị khác nhằm hỗ trợ công tác phòng chống siêu bão.

Kích hoạt phương án ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trên toàn hệ thống

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Tổng công ty yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai ngay các phương án ứng phó bão và áp thấp nhiệt đới, đảm bảo nguyên tắc "bốn tại chỗ" gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Các đơn vị cần phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức trực 24/24 và sẵn sàng bố trí lực lượng theo ca/kíp, đảm bảo hậu cần đầy đủ. Bên cạnh đó, các phương án hiện hành cần được rà soát, cập nhật theo Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro.

Tin liên quan

Quản lý bay xây dựng kế hoạch dài hạn siết chặt an toàn, an ninh hàng không

Quản lý bay xây dựng kế hoạch dài hạn siết chặt an toàn, an ninh hàng không

(NLĐO)- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) xây dựng, triển khai kế hoạch dài hạn bảo đảm tăng cường an toàn, an ninh hàng không.

Bão Wipha tiếp tục mạnh lên, quản lý bay họp khẩn

(NLĐO)- Các cơ sở điều hành bay tăng cường công tác chỉ huy bay, xây dựng phương án ứng phó như bay chờ, bay tránh bão, đổi đường bay

Giám sát chặt tiến độ 2 công trình quản lý bay trọng điểm phía Nam

(NLĐO)- Dự án Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh và dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay, sân bay quốc tế Long Thành đang được tích cực triển khai

