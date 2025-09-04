Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh: 50 năm hành trình vì hòa bình

Sáng 4-9, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (phường Xuân Hoà, TP HCM) tổ chức buổi họp mặt “Hành trình 50 năm: Vì yêu thương là hòa bình” nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (4.9.1975 - 4.9.2025).

Với 50 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử quan trọng của Việt Nam, đồng thời là địa chỉ quen thuộc đối với du khách quốc tế.

Từ chỗ chỉ trưng bày hơn 2.000 hiện vật ban đầu, đến nay, Bảo tàng đã lưu giữ và giới thiệu hơn 40.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, phản ánh sinh động hậu quả chiến tranh cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, trao Cờ truyền thống của UBND TP cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Trong suốt chặng đường đã qua, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã vinh dự đón tiếp hơn 25 triệu lượt du khách. Đồng thời, bảo tàng là thành viên hệ thống các Bảo tàng Việt Nam, các Bảo tàng vì Hòa bình thế giới (INMP) và Hội đồng Quốc tế các Bảo tàng (ICOM).

Trong thời kỳ mới, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tiếp tục khẳng định vị thế "Bảo tàng vì hòa bình" tiêu biểu của Việt Nam và khu vực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ hòa bình.

Ths. Lâm Ngô Hoàng Anh - Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - nhấn mạnh: "Hành trình 50 năm giúp chúng tôi thấu hiểu một chân lý: hòa bình chưa bao giờ là món quà sẵn có mà là thành quả được đánh đổi bằng ý chí quật cường và biết bao hy sinh.

Từ những chứng tích của quá khứ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cam kết tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng giữ trọn ngọn lửa ký ức và nguyện là một sứ giả không mệt mỏi trên hành trình lan tỏa thông điệp hòa bình".

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vinh danh Ban Giám đốc qua các thời kỳ

Nhân dịp này, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh chính thức khai mạc trưng bày chuyên đề "Ẩm thực Nam bộ thời kháng chiến". Nhiều hình ảnh, hiện vật trưng bày đã thể hiện sự sinh tồn, thích nghi và chiến đấu của quân dân ta mà đồng hành là những bữa ăn bình dị, mộc mạc nhưng đã tiếp thêm sức mạnh về thể chất và tinh thần để họ vượt qua những năm tháng khó khăn.

Các đại biểu, khách mời tham quan không gian trưng bày chuyên đề

Tại không gian trưng bày, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng các vật dụng thời bình và thời chiến, sờ và ngửi gia vị cùng các loại mắm đặc trưng Nam Bộ; khám phá bản đồ ẩm thực các vùng miền, tham gia trò chơi mô phỏng bếp Hoàng Cầm; quét mã QR để tìm hiểu công thức các món ăn dân dã như cơm nắm, bánh ít, mắm chưng…

Trưng bày sẽ kéo dài đến hết tháng 12-2025. Đây không chỉ là một không gian gợi nhớ ký ức mà còn góp phần truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần yêu nước và tình yêu hòa bình dành cho thế hệ hôm nay và mai sau.