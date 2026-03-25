Bảo tàng Thế giới Cà phê: Nơi lưu giữ bản sắc Việt

Bài, ảnh: Huỳnh Trần Nguyên Khôi

(NLĐO) - Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của Bảo tàng Thế giới Cà phê nằm ở việc mở ra một cách nhìn rộng hơn về cà phê.

Khuôn viên Bảo tàng Thế giới Cà phê tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nổi bật với kiến trúc mang cảm hứng Tây Nguyên

Giữa cao nguyên Buôn Ma Thuột - vùng đất đỏ bazan gắn liền với danh tiếng cà phê Việt, Bảo tàng Thế giới Cà phê hiện lên như một không gian kết nối ký ức, văn hóa và niềm tự hào. Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo, nơi đây còn mở ra một hành trình giúp người ta cảm nhận sâu sắc những giá trị tinh tế của cà phê Việt.

Bước vào bảo tàng, tôi như bước vào câu chuyện dài, nơi mỗi hiện vật, đường nét và khoảng lặng gợi nhắc hành trình của hạt cà phê từ lòng đất, qua bàn tay con người, trở thành một phần bản sắc dân tộc. Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là vẻ đẹp đậm chất Tây Nguyên, mà còn là cảm giác gần gũi, sâu lắng nơi đây mang lại.

Bảo tàng không kể câu chuyện cà phê bằng con số khô khan, mà bằng chính không gian giàu cảm xúc, nơi ta cảm nhận được sự nhọc nhằn, tỉ mỉ và niềm say mê của người thưởng thức. Ở đó, cà phê không chỉ là một thức uống, mà trở thành biểu tượng của lao động, sáng tạo và bản sắc văn hóa.

Không gian trưng bày bên trong bảo tàng với các hiện vật và cờ của nhiều quốc gia, gợi mở hành trình cà phê từ địa phương đến thế giới

Đi giữa không gian ấy, tôi hiểu rằng cà phê Việt không chỉ nổi tiếng bởi hương vị hay sản lượng, mà còn bởi chiều sâu văn hóa qua năm tháng. Từ những mùa thu hái, những mẻ rang thơm nồng đến thói quen ngồi bên ly cà phê trò chuyện, tất cả góp phần tạo nên đời sống cà phê đậm bản sắc Việt. Vì vậy, bảo tàng không chỉ lưu giữ hiện vật mà còn gìn giữ giá trị tinh thần của cà phê Việt.

Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của Bảo tàng Thế giới Cà phê nằm ở việc mở ra một cách nhìn rộng hơn về cà phê. 

Ở đó, cà phê không chỉ là nông sản hay thương hiệu, mà còn là một di sản văn hóa sống động. 

Giữa nhịp sống hiện đại, bảo tàng nhắc ta nhớ rằng phía sau mỗi tách cà phê là một vùng đất, một cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.

Khu trưng bày các dụng cụ xay cà phê cổ, tái hiện quá trình chế biến cà phê qua nhiều thời kỳ

Không gian nội thất độc đáo của bảo tàng với đường nét kiến trúc mạnh mẽ, giàu tính biểu tượng

Góc trưng bày giới thiệu Buôn Ma Thuột như vùng đất gắn liền với hạt cà phê Robusta nổi tiếng

Không gian bên trong bảo tàng kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và chất liệu văn hóa bản địa

Bản đồ “Hành trình của cây cà phê vòng quanh thế giới”, thể hiện sự lan tỏa của cà phê qua nhiều châu lục

Du khách trải nghiệm hoạt động rang và thưởng thức cà phê, cảm nhận sinh động văn hóa cà phê Tây Nguyên

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

