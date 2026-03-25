Bảo tàng Thế giới Cà phê: Nơi lưu giữ bản sắc Việt

Giữa cao nguyên Buôn Ma Thuột - vùng đất đỏ bazan gắn liền với danh tiếng cà phê Việt, Bảo tàng Thế giới Cà phê hiện lên như một không gian kết nối ký ức, văn hóa và niềm tự hào. Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo, nơi đây còn mở ra một hành trình giúp người ta cảm nhận sâu sắc những giá trị tinh tế của cà phê Việt.
Bước vào bảo tàng, tôi như bước vào câu chuyện dài, nơi mỗi hiện vật, đường nét và khoảng lặng gợi nhắc hành trình của hạt cà phê từ lòng đất, qua bàn tay con người, trở thành một phần bản sắc dân tộc. Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là vẻ đẹp đậm chất Tây Nguyên, mà còn là cảm giác gần gũi, sâu lắng nơi đây mang lại.
Bảo tàng không kể câu chuyện cà phê bằng con số khô khan, mà bằng chính không gian giàu cảm xúc, nơi ta cảm nhận được sự nhọc nhằn, tỉ mỉ và niềm say mê của người thưởng thức. Ở đó, cà phê không chỉ là một thức uống, mà trở thành biểu tượng của lao động, sáng tạo và bản sắc văn hóa.
Đi giữa không gian ấy, tôi hiểu rằng cà phê Việt không chỉ nổi tiếng bởi hương vị hay sản lượng, mà còn bởi chiều sâu văn hóa qua năm tháng. Từ những mùa thu hái, những mẻ rang thơm nồng đến thói quen ngồi bên ly cà phê trò chuyện, tất cả góp phần tạo nên đời sống cà phê đậm bản sắc Việt. Vì vậy, bảo tàng không chỉ lưu giữ hiện vật mà còn gìn giữ giá trị tinh thần của cà phê Việt.
Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của Bảo tàng Thế giới Cà phê nằm ở việc mở ra một cách nhìn rộng hơn về cà phê.
Ở đó, cà phê không chỉ là nông sản hay thương hiệu, mà còn là một di sản văn hóa sống động.
Giữa nhịp sống hiện đại, bảo tàng nhắc ta nhớ rằng phía sau mỗi tách cà phê là một vùng đất, một cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).
Bình luận (0)