Chiếc cối xay cà phê và chén trà "động" của anh chàng 9X điển trai

(NLĐO) - Tháng 11-2025, tôi theo Trần Phi Vũ (nghệ danh Trà Vũ) đến cuộc thi Tea Master Cup 2025.
Chàng trai 9X gốc Hà Nội, gương mặt thanh tú, khẽ cúi chào bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt: "Tôi là Trà Vũ - người kể chuyện trà".
Vũ mang đến cuộc thi một tinh thần rất lạ - sự giao thoa táo bạo giữa truyền thống và hiện đại. Trên sân khấu, cậu cẩn trọng nâng niu nhúm trà Shan Tuyết Tà Xùa. Đó không chỉ là nguyên liệu, mà là cả một bầu ký ức.
Vũ kể về ngày đầu tiên lên núi, ngồi dưới lán cây ngậm ngụm trà xanh, hít lồng ngực mùi khói bếp bản làng. Cậu muốn mang nguyên vẹn cái hơi thở hoang hoải ấy vào chén trà hôm nay.
Ấn tượng phần trình diễn pha trà của Trà Vũ tại cuộc thi Tea Master Cup 2025
Nhưng điều khiến Ban giám khảo và cả khán phòng ồ lên thích thú là khi Vũ rút ra một chiếc... cối xay cà phê chuyên dụng.
Ở loại trà thứ hai, với dòng trà lên men, thay vì lụi cụi tách lớp 40 tuần trà mất cả 3 ngày như truyền thống, Vũ chọn cách nghiền nhỏ và rang nhanh để bung tỏa hương khói, ép trọn vẹn tinh túy chỉ trong 5 phút thi đấu. Phá cách, nhưng không hề mất đi sự nâng niu.
Với Vũ, trà không nhất thiết phải gồng mình trong những lễ nghi phức tạp, trói mình trong tĩnh mịch. Trà có cả tính "động". Truyền thống không phải là sự sao chép rập khuôn, mà là sợi dây tiếp nối đa chiều, lấy đó làm nền tảng để phù hợp với từng bối cảnh và đối tượng. Miễn sao người thưởng trà thấy an vui, thấy được tinh túy của đất trời, của lòng người tụ hội.
Ngấp ngụm trà Tà Xùa quyện mùi khói bản, một vị giám khảo khẽ gật gù: "Sau hôm nay, em sẽ là một người đàn ông trưởng thành hơn, hấp dẫn hơn".
Chén trà của Vũ ngày hôm ấy đã vượt ra khỏi kỹ thuật đun nước pha trà đơn thuần. Nó là tiếng nói tự hào của một thế hệ trẻ khao khát mang trà Việt vươn xa, mộc mạc mà hiện đại, đầy bản sắc mà không hề cũ kỹ.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).
