Chiếc cối xay cà phê và chén trà "động" của anh chàng 9X điển trai

Bài, ảnh, video: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

(NLĐO) - Tháng 11-2025, tôi theo Trần Phi Vũ (nghệ danh Trà Vũ) đến cuộc thi Tea Master Cup 2025.

Chàng trai 9X gốc Hà Nội, gương mặt thanh tú, khẽ cúi chào bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt: "Tôi là Trà Vũ - người kể chuyện trà".

Vũ mang đến cuộc thi một tinh thần rất lạ - sự giao thoa táo bạo giữa truyền thống và hiện đại. Trên sân khấu, cậu cẩn trọng nâng niu nhúm trà Shan Tuyết Tà Xùa. Đó không chỉ là nguyên liệu, mà là cả một bầu ký ức. 

Vũ kể về ngày đầu tiên lên núi, ngồi dưới lán cây ngậm ngụm trà xanh, hít lồng ngực mùi khói bếp bản làng. Cậu muốn mang nguyên vẹn cái hơi thở hoang hoải ấy vào chén trà hôm nay.

Ấn tượng phần trình diễn pha trà của Trà Vũ tại cuộc thi Tea Master Cup 2025

Nhưng điều khiến Ban giám khảo và cả khán phòng ồ lên thích thú là khi Vũ rút ra một chiếc... cối xay cà phê chuyên dụng. 

Ở loại trà thứ hai, với dòng trà lên men, thay vì lụi cụi tách lớp 40 tuần trà mất cả 3 ngày như truyền thống, Vũ chọn cách nghiền nhỏ và rang nhanh để bung tỏa hương khói, ép trọn vẹn tinh túy chỉ trong 5 phút thi đấu. Phá cách, nhưng không hề mất đi sự nâng niu.

Với Vũ, trà không nhất thiết phải gồng mình trong những lễ nghi phức tạp, trói mình trong tĩnh mịch. Trà có cả tính "động". Truyền thống không phải là sự sao chép rập khuôn, mà là sợi dây tiếp nối đa chiều, lấy đó làm nền tảng để phù hợp với từng bối cảnh và đối tượng. Miễn sao người thưởng trà thấy an vui, thấy được tinh túy của đất trời, của lòng người tụ hội.

Ngấp ngụm trà Tà Xùa quyện mùi khói bản, một vị giám khảo khẽ gật gù: "Sau hôm nay, em sẽ là một người đàn ông trưởng thành hơn, hấp dẫn hơn". 

Chén trà của Vũ ngày hôm ấy đã vượt ra khỏi kỹ thuật đun nước pha trà đơn thuần. Nó là tiếng nói tự hào của một thế hệ trẻ khao khát mang trà Việt vươn xa, mộc mạc mà hiện đại, đầy bản sắc mà không hề cũ kỹ.

Tea Masters Cup như một kỳ "Thế vận hội" đích thực, quy tụ những nghệ nhân sừng sỏ nhất từ hơn 25 quốc gia. Từ năm 2015, trà sư Việt Nam đã bước chân vào đấu trường này.

Đến kỳ Tea Show Hà Nội 2025, đọng lại sâu nhất vẫn là sức nóng từ điểm nhấn Tea Masters Cup Vietnam. Những bạn trẻ yêu trà Việt, đứng dưới ánh đèn, mượn cớ pha trà để trút bầu tâm sự. Họ vắt kiệt cảm xúc và sự sáng tạo để kể lại câu chuyện thăng trầm của cội rễ văn hóa. Cái chất tình ấy cứ thế lan xa, âm thầm ghim một dấu ấn sâu sắc vào lòng cộng đồng yêu trà năm châu

Trần Phi Vũ mang đến Tea Masters Cup Vietnam phần trình diễn pha trà, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.


Phi Vũ thực hiện pha đồng thời hai loại trà với hai phong cách pha khác nhau.

Những ngón tay Phi Vũ thoăn thoắt hạ nhiệt nước, chắt lọc từng giọt trà màu hổ phách sáng thanh mới cảm nhận được triết lý hòa trộn giữa tĩnh và động, truyền thống và hiện đại trong

Việc sử dụng một chiếc cối xay cà phê mini để xử lý trà của Phi Vũ trở thành điểm nhấn, thu hút sự theo dõi của khán giả.

Ban giám khảo thể hiện sự hào hứng, thích thú khi theo dõi phần trình diễn của Phi Vũ.

Vũ thường xuyên tham gia các buổi chia sẻ về trà, dẫn tour cho khách trong và ngoài nước muốn trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa trà Việt.

Vũ mang trà Việt hòa quyện cùng những nét văn hóa khác của dân tộc qua âm nhạc, cổ phục...

Khoảnh khắc trải nghiệm tách hoa Bạch trà shan tuyết Tà Xùa nguyên búp đã được vào hương từ tối hôm trước cùng các nghệ nhân. Tách xong mẻ trà, việc đầu tiên luôn là vốc ngay lấy một nắm trà pha đặc để mà thử, sau đó người trà sư sẽ quyết định việc tiếp tục vào hương hay là dừng, ủ hay là sấy...

Trần Phi Vũ cũng là người sáng lập dự án trà cộng đồng Societea, còn được giới trẻ gọi bằng cái tên gần gũi “Tổng hội chè chén”. Việc mở không gian uống trà miễn phí cho thấy lựa chọn đầy dũng cảm của Trà Vũ.

Đến không gian của Societea tại 136G (Trấn Vũ, Hà Nội) cũng sẽ được trải nghiệm hai không gian thưởng trà khác nhau: Một không gian an tịnh, gần gũi theo phong cách truyền thống...

Quanh bàn trà hôm nay có cậu sinh viên vừa tan ca học, có tay thiết kế bơ phờ sau chuỗi ngày chạy deadline, lại có cả những đôi mắt đang chênh vênh chả biết ngày mai đi về đâu. Chuyện đời, chuyện nghề, mớ đam mê ngổn ngang cứ thế trút ra theo từng ngụm nước ấm nồng. Yên bình hóa ra chỉ vừa vặn bằng một chén trà nóng trên tay.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Uống trà giữa trời Âu

(NLĐO)- Đoàn Thái Nguyên chúng tôi qua châu Âu công tác, những chiếc xe đẩy đầu tiên chính là những lá chè.

Ấm trà lúc 3 giờ sáng

(NLĐO) - Trong đời sống tu học, có những thói quen rất nhỏ nhưng lại theo ta đi qua nhiều chặng đường. Với tôi, đó là ấm trà của những buổi sớm.

Một ấm trà, trọn kiếp người

(NLĐO)- Ngẫm ra, người Việt mình lạ thật. Khóc cười, hội hè, sinh tử, lúc nào quanh ta cũng vương vít mùi trà.

trà Trà Việt Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 Lễ hội tôn vinh cà phê trà việt lần 4 năm 2026
