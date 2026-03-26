Kinh tế

Bảo Tín Minh Châu kinh doanh thế nào, ông chủ đứng sau là ai?

Tin, ảnh: Thùy Linh

(NLĐO) - Sau nhiều năm kinh doanh vàng, đầu năm 2026, Bảo Tín Minh Châu đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mới là bất động sản.

Bảo Tín Minh Châu hiện chưa niêm yết trên sàn chứng khoán, hoạt động với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác. Đáng chú ý, năm 2026, doanh nghiệp này đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mới là bất động sản.

Bảo Tín Minh Châu: Hành trình kinh doanh vàng và bất động sản năm 2026 - Ảnh 1.

Lượng khách hàng đến giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu mỗi ngày thường rất đông

Tại Hà Nội, năm 2026, Bảo Tín Minh Châu vừa mở thêm một chi nhánh ở phố Mai Hắc Đế, nâng tổng số lên 4 cửa hàng giao dịch. Hàng ngày, lượng khách đến các cửa hàng đông, xếp hàng dài để chờ giao dịch.

Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu là bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976).

Theo cập nhật mới nhất vào tháng 6-2025 từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỉ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu sở hữu 97,5% số vốn.

Hành trình phát triển của Bảo Tín Minh Châu

Cụ thể, hành trình kinh doanh của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu bắt đầu từ ngày 14-5-1995, tại số 29 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Người đại diện pháp luật khi đó là ông Vũ Minh Châu.

Thời điểm năm 2018, công ty có vốn điều lệ 100 tỉ đồng do 2 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Vũ Minh Châu góp 90,17 tỉ đồng, tương đương 90,17%; người còn lại là ông Vũ Phương Nam góp 9,83 tỉ đồng, tương đương 9,83%.

Ngày 11-6-2024, công ty nâng vốn điều lệ lên 300 tỉ đồng. Trong đó, ông Vũ Minh Châu góp 290,17 tỉ đồng, tương ứng 96,7%; số vốn còn lại do cổ đông Vũ Phương Nam góp 9,83 tỉ đồng, tương ứng 3,3%.

Ở lần thay đổi ngày 28-10-2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật; theo đó, bà Phạm Lan Anh giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Đáng chú ý, ngày 9-6-2025, công ty nâng vốn điều lệ từ 300 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm giữ 97,5% số vốn, phần còn lại do cổ đông Vũ Phương Nam góp.

Ở lần thay đổi gần đây nhất vào tháng 3-2026, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã nâng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 13 lên 14, trong đó bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê.

Ngoài vàng, ít người biết rằng ông Vũ Minh Châu còn là người sáng lập Công ty Dưỡng Dược Minh Châu. Đến năm 2010, công ty đổi tên thành Công ty Dưỡng Dược Bảo Sinh, do ông Vũ Minh Tiến làm giám đốc.

Đáng chú ý, ông Vũ Minh Châu còn được biết đến với những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều như "đàn ông thông minh không lấy phụ nữ thành đạt". Bên cạnh đó, tại Bảo Tín Minh Châu, mọi nhân viên đều được yêu cầu tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt về trang phục và hình thức: Nam phải như thầy giáo, nữ như cô giáo; tóc để đen tự nhiên, không nhuộm màu, không uốn tỉa "đuôi chuột", không xăm môi, phun mày…

Cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa, lực lượng chức năng xuất hiện

