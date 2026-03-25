Kinh tế

Cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa, lực lượng chức năng xuất hiện

Thùy Linh - Ninh Cơ

(NLĐO) - Đầu giờ chiều ngày 25-3, các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đều tạm ngừng giao dịch.

Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu có 4 cửa hàng giao dịch gồm: 2 cửa hàng ở phố Trần Nhân Tông, 1 cửa hàng ở phố Mai Hắc Đế và 1 cửa hàng ở đường Cầu Giấy.

Cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa, lực lượng chức năng xuất hiện - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xuất hiện ở trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu

Vào khoảng 15 giờ cùng ngày 25-3, cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tại số 29 phố Trần Nhân Tông ngừng đón khách. Tại khu vực xung quanh, nhiều người dân tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến lực lượng công an liên tục ra vào bên trong cơ sở.

Trong chiều 25-3, các cửa hàng đột ngột tạm ngừng giao dịch, nhiều khách hàng phải quay về. Hiện, Bảo Tín Minh Châu chưa thông tin chính thức về lý do đóng cửa.

Cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa, lực lượng chức năng xuất hiện - Ảnh 2.

Cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa, lực lượng chức năng xuất hiện - Ảnh 3.

Cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa, lực lượng chức năng xuất hiện - Ảnh 4.

Cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa, lực lượng chức năng xuất hiện - Ảnh 5.

Cửa hàng giao dịch của Bảo Tín Minh Châu ở đường Cầu Giấy đóng cửa

Bảo Tín Minh Châu từng bị Thanh tra NHNN phạt 2,64 tỉ đồng, chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan công an

Trên website chính thức, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu thành lập năm 1989, từ một hiệu vàng nhỏ trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đến nay sau gần 40 năm, doanh nghiệp này có 4 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, với hàng triệu khách hàng đến mua - bán mỗi năm.

Thương hiệu này được xem là "đế chế" rất lớn trong một "gia tộc" kinh doanh vàng ở Hà Nội và phía Bắc.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đóng cửa gây hoang mang cho khách hàng tại Hà Nội - Ảnh 3.

Người dân thường xếp hàng dài mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Đáng chú ý, hồi cuối tháng 5-2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố loạt vi phạm của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đồng thời chuyển thông tin một số vi phạm sang Bộ Công an điều tra.

Cụ thể, Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt là 2,64 tỉ đồng.

Với Công ty Bảo Tín Minh Châu, qua thanh tra phát hiện vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế,... trong hoạt động kinh doanh vàng, đã báo cáo, trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Ngoài ra, Công ty Bảo Tín Minh Châu còn có những thiếu sót, vi phạm, tập trung vào các nội dung sau:

Về hoạt động kinh doanh vàng, Bảo Tín Minh Châu vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng, cụ thể như: Không công bố trên "website: btmc.vn" thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố trên "website: btmc.vn" quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử; không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên "website: btmc.vn"; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử "website: btmc.vn".

Công ty Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Về hoạt động phòng chống rửa tiền, Công ty Bảo Tín Minh Châu ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền sai thẩm quyền, không đầy đủ nội dung theo quy định; không thực hiện lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo….

Bên cạnh đó, với việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, Công ty Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Sáng 18-3, Công ty SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu bán vàng miếng SJC 183 triệu đồng/lượng

Sáng 18-3, Công ty SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu bán vàng miếng SJC 183 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn ổn định nhưng vẫn cao hơn giá thế giới tới 24 triệu đồng/lượng.

(NLĐO) - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương vừa thông tin về việc xử phạt 3 doanh nghiệp vàng vì hành vi cạnh tranh không hành mạnh.

(NLĐO) - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố loạt vi phạm của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đồng thời chuyển thông tin một số vi phạm sang Bộ Công an điều tra.

