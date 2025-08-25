Bảo tồn nghiêm ngặt rạn san hô ở Cồn Cỏ

Đây là "ngôi nhà" của hàng trăm loài sinh vật biển quý hiếm, nhất là hệ sinh thái rạn san hô.

Các khảo sát của Viện Nghiên cứu hải sản từ năm 2007-2018 đã ghi nhận 954 loài sinh vật ở Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. Trong đó, rạn san hô ở Cồn Cỏ được đánh giá còn tương đối nguyên vẹn, có mức độ đa dạng loài cao tại khu vực vịnh Bắc Bộ.

Tại Cồn Cỏ, các nhà khoa học đã xác định được 137 loài san hô, gồm 114 loài cứng và 23 loài mềm, phân bố xung quanh 4 mặt đảo với tổng diện tích 274 ha. Độ phủ san hô ở Cồn Cỏ đạt tỉ lệ 32,63%, thuộc mức trung bình theo thang xếp hạng của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

Hệ sinh thái rạn san hô ở Cồn Cỏ rất phong phú, đa dạng

Trong số các loài san hô được ghi nhận ở Cồn Cỏ, nhiều loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cần được ưu tiên bảo vệ, phục hồi và phát triển như: san hô lỗ đỉnh xù xì, lỗ đỉnh hoa, lỗ đỉnh Đài Loan, lỗ đỉnh nô bi, cành đa mi, cành sần sùi, cành đầu nhụy, khối đầu thùy… Hệ sinh thái rong biển ở đây cũng phong phú, với 96 loài thuộc 4 ngành. Ngoài ra, vùng biển Cồn Cỏ còn có một loài cỏ biển, 6 loài thực vật ngập mặn, 133 loài thực vật phù du, 97 loài động vật phù du, 182 loài cá rạn, 302 loài động vật đáy...

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, cho biết đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô và đa dạng sinh học. Thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân, du khách không khai thác, nuôi trồng thủy sản tại các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái; nghiêm cấm các hành vi hủy hoại, bẻ, hái san hô làm quà lưu niệm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm và phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh môi trường biển.

Theo ông Hòa, Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ còn tiến hành nghiên cứu, nuôi cấy san hô để trồng phục hồi ở những vùng rạn bị suy thoái trong khu bảo tồn, đồng thời nhân giống trồng ở các vùng rạn khác tại Quảng Trị.