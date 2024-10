Bão Trami: Gió mạnh dần, mưa lớn, cúp điện ở miền Trung

Từ sáng 27-10, do ảnh hưởng của bão Trami (bão số 6), tại khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế như phường Thuận An, Hải Dương (TP Huế); các xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên (huyện Phú Vang) cũng như nhiều xã ven biển huyện Phú Lộc đã có gió mạnh kèm mưa to liên tục.

Di dời người dân xã Phú Thuận.

Thừa Thiên - Huế: Cúp điện, gió giật mạnh

Ông Nguyễn Quang Dân - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang - cho biết điện đã mất, gió giật mạnh kèm mưa lớn. Chính quyền địa phương đã di dời hơn 10 hộ dân đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, vị trí bão lúc 6 giờ ngày 27-10 là ở khoảng 16.8 độ Vĩ Bắc; 108.9 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão Trami di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h, cường độ ít thay đổi.

Khu vực ven biển Thừa Thiên - Huế gió to và mưa lớn trước khi bão Trami áp sát bờ.

Bão Trami đã gây gió mạnh ở nhiều khu vực. Tại Thuận An, gió mạnh nhất cấp 8 (18m/s, lúc 17 giờ 10 ngày 26-10), tại Huế gió mạnh nhất cấp 8 (18.2m/s, lúc 6 giờ 12 phút ngày 27-10), huyện Nam Đông cấp 6 (12m/s lúc 6h 12 phút ngày 27-10). Lượng mưa từ 19 giờ ngày 26-10 đến 6 giờ sáng nay phổ biến từ 50-100 mm, một số nơi cao hơn như vườn Quốc gia Bạch Mã 146.6 mm, Nam Đông 144 mm, cảng Tư Hiền 129 mm.

Nhằm đảm bảo an toàn khi bão Trami gâu ảnh hưởng, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng nay cho đến khi có thông báo mới, ngoại trừ lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ. Điện lực Thừa Thiên - Huế đã tiến hành sa thải lưới điện nhiều khu vực ven biển để đảm bảo an toàn.

Bão Trami tiến sát, Cù Lao Chàm có gió cấp 8

CLIP: Gió to, sóng lớn tại khu vực âu thuyền Cù Lao Chàm - TP Hội An sáng 27-10

Quảng Nam: Gió mạnh dần, mưa nặng hạt

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ khuya 26 đến rạng sáng 27-10, nhiều địa phương ven biển có mưa vừa và có gió nhẹ. Từ khoảng 4 giờ sáng 27-10, gió bắt đầu mạnh dần lên và mưa cũng nặng hạt hơn.

Gió to, sóng lớn tại khu vực âu thuyền Cù Lao Chàm - TP Hội An sáng 27-10

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, từ thời điểm 5 giờ 10 phút sáng 27-10, tại xã đảo Cù Lao Chàm đã có gió mạnh cấp 8, sóng biển dữ dội.

CLIP: Gió to, sóng lớn tại khu vực âu thuyền Cù Lao Chàm - TP Hội An sáng 27-10

Trong khi đó, tại các địa phương vùng núi của Quảng Nam từ đêm qua vẫn tiếp tục duy trì mưa với lượng khá. Nhiều huyện như Nam Trà My, Tây Giang, Đại Lộc đã sơ tán khẩn cấp từ hàng chục đến hàng trăm hộ dân để đề phòng nguy cơ sạt lở đất.

Đà Nẵng: Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

Tại thành phố Đà Nẵng, hiện có gió mạnh cấp 6-7, ven biển thành phố có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu và Cẩm Lệ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; huyện Hòa Vang có gió mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Gió làm ngã đổ chậu cây ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 nên từ sáng sớm nay (27-10) tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu phổ biến 150-350mm, có nơi trên 400mm; quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm; quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; huyện đảo Hoàng Sa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn.