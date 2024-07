Bao vây đối tượng truy nã từ Bà Rịa- Vũng Tàu sang Bình Dương trốn

Ngày 23-7, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đối tượng truy nã cho Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xử lý.

Đối tượng Phan Phước Lợi

Đối tượng là Phan Phước Lợi (36 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trước đó, Công an TP Bến Cát đã phối hợp Công an huyện Châu Đức tổ chức rà soát khi tình nghi Lợi đang trốn trên địa bàn phường An Tây.

Công an TP Bến Cát đã huy động Tổ 171 phối hợp Công an phường An Tây bao vây khu vực tình nghi Lợi ẩn náu. Sau 30 phút vây bắt đối tượng sa lưới.

Được biết, Lợi là đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và bị cơ quan công an truy nã trước đó.