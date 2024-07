Bắt người chiếm gần nửa tỉ đồng do người khác chuyển nhầm

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lực (SN 1973, ngụ tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản quy định tại khoản 2, điều 176 Bộ luật Hình sự 2015.



Nguyễn Tiến Lực tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào ngày 21-10-2023, ông N.V.A (SN 1986, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chuyển nhầm 3 lần tiền đến tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Tiến Lực với tổng số tiền 484 triệu đồng.

Sau đó, ông A. đã tìm cách liên hệ với ông Lực để nhận lại số tiền chuyển nhầm nhưng không được đáp trả. Mặc dù biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm nhưng ông Lực không liên hệ với ngân hàng hay chính quyền địa phương để trả lại tài sản mà dùng hết số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 25-3-2024, ông A. đã đến Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Phú Mỹ làm đơn tố giác về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản của ông Lực.