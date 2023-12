Tối 11-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Hà Huy Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi được các cấp chính quyền tuyên truyền, giải thích hợp tình, hợp lý thì người dân đã tự giác đi về nhà, không còn tập trung gây cản trở quá trình thi công cầu phao bắc qua sông Ngàn Mọ, để cắm mốc, tiến tới khai thác mỏ cát để đáp ứng cho cao tốc Bắc-Nam.

"Thật sự người dân rất tốt. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra là do có vài đối tượng không biết vì lý do gì đã đứng sau xúi giục người dân đi phản đối, gây cản trở cho quá trình thi công cầu phao", ông Hùng nói.

Trước đó, từ sáng 11-12, tại khu vực mỏ cát thuộc thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, rất nhiều người dân bất ngờ xuất hiện để phản đối, cản trở việc lực lượng chức năng tiến hành thi công bắc cầu phao qua sông Ngàn Mọ, với số lượng mỗi lúc một đông hơn.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã kiên quyết tiến hành bắc cầu phao dù rất nhiều người xuống giăng hàng dài giữ cầu, cản trở.

Tuy nhiên, đến gần 17 giờ cùng ngày, việc bắc cầu phao cơ bản đã thực hiện xong.

