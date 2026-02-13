Bảo vệ chặn đầu xe, đe dọa tài xế ô tô ở TPHCM đã đến trụ sở công an

Liên quan thông tin "Hai người mặc đồ bảo vệ chặn đầu, đe dọa tài xế ô tô ở TPHCM", ngày 13-2, Công an TPHCM cho biết đã xử lý nhân viên bảo vệ chặn đầu xe, đe dọa tài xế ô tô ở phường Hiệp Bình.

Công an phường Hiệp Bình làm việc với ông N.V.C.

Trước đó, ngày 11-2, Công an TPHCM tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội về một người mặc đồng phục bảo vệ của khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình) có lời lẽ chửi bới, hăm dọa một tài xế xe công nghệ Xanh SM.

Công an phường Hiệp Bình sau đó đã tiến hành rà soát, xác minh và mời ông N.V.C (41 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) là nhân viên bảo vệ đến làm việc.

Hiện Công an phường Hiệp Bình đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM đề nghị người dân, lực lượng bảo vệ tại các khu dân cư, khu đô thị khi làm nhiệm vụ cần giữ thái độ chuẩn mực, ứng xử đúng quy định; đồng thời mọi mâu thuẫn phát sinh cần được giải quyết bằng biện pháp ôn hòa, thông qua cơ quan chức năng. Các hành vi đe dọa, xúc phạm, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động thông tin, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc đồ bảo vệ cầm hung khí chặn đầu ô tô, đe dọa tài xế.

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Đinh Thị Thi (Khu đô thị Vạn Phúc) phường Hiệp Bình, TPHCM.

Người mặc đồ bảo vệ cầm hung khí đe dọa tài xế ô tô.

Clip cho thấy hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đi xe máy áp sát một ô tô đang lưu thông trên đường.

Một người sau đó đứng chắn đầu xe, người còn lại cầm theo hung khí, liên tục chửi bới, có lời lẽ đe dọa, thách thức tài xế.