Kiểm tra khách sạn ở trung tâm TPHCM, phát hiện 5 người liên quan ma tuý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Kiểm tra khách sạn ở trung tâm TPHCM, phát hiện 5 người liên quan ma tuý

Đông Hoa

(NLĐO) - Kiểm tra khách sạn trên đường Ký Con, phường Bến Thành, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 người liên quan ma tuý.

Ngày 13-2, thông tin từ Công an phường Bến Thành, TPHCM cho biết vừa phát hiện 5 người sử dụng, mua bán ma tuý.

- Ảnh 1.

Công an phát hiện 2 người dương tính ma tuý trong khách sạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5-2, Công an phường Bến Thành tiến hành kiểm tra cư trú một khách sạn ở đường Ký Con. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 người có biểu hiện nghi vấn. Khai thác nhanh, công an tiếp tục thu giữ dụng cụ sử dụng ma túy và các gói tinh thể nghi là ma túy "đá". Họ khai nhận thuê phòng để sử dụng ma túy. 

Tiếp tục truy xét, tổ công tác phát hiện 1 người giao ma túy trước khách sạn, thu giữ thêm ma túy, cân điện tử và nhiều túi ni-long chia nhỏ. Bước đầu xác định người này sử dụng tài khoản mạng xã hội để mua bán ma túy trái phép. 

Truy xét mở rộng, Công an phường Bến Thành đã phối hợp Công an các địa phương có liên quan kiểm tra thêm một điểm lưu trú khác, phát hiện người tàng trữ ma túy, khai nhận mua từ đối tượng trên. 

Tổng cộng, lực lượng công an đã phát hiện 5 người liên quan hành vi sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật, lập hồ sơ bàn giao cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

- Ảnh 2.

1 người giao ma tuý.

- Ảnh 3.

Dụng cụ sử dụng ma tuý.

Tin liên quan

Tối 16-1, phát hiện nhân viên bốc xếp ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dương tính với ma tuý

Tối 16-1, phát hiện nhân viên bốc xếp ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức dương tính với ma tuý

(NLĐO) - N.H.H - nhân viên xếp dỡ hàng hoá tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức - được phát hiện dương tính với chất ma tuý.

Nghi ngờ khách đưa mình giao ma tuý, tài xế giao hàng chở thẳng đến công an

(NLĐO) - Nhận hộp giấy hình chữ nhật, bên ngoài dán băng keo, ghi thông tin sản phẩm "SPX xxxx", tài xế giao hàng nghi ngờ đây là ma tuý.

Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng

(NLĐO) - Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án sau khi bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng

ma tuý kiểm tra khách sạn ma bán ma tuý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo