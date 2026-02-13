Kiểm tra khách sạn ở trung tâm TPHCM, phát hiện 5 người liên quan ma tuý

Ngày 13-2, thông tin từ Công an phường Bến Thành, TPHCM cho biết vừa phát hiện 5 người sử dụng, mua bán ma tuý.

Công an phát hiện 2 người dương tính ma tuý trong khách sạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5-2, Công an phường Bến Thành tiến hành kiểm tra cư trú một khách sạn ở đường Ký Con. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 người có biểu hiện nghi vấn. Khai thác nhanh, công an tiếp tục thu giữ dụng cụ sử dụng ma túy và các gói tinh thể nghi là ma túy "đá". Họ khai nhận thuê phòng để sử dụng ma túy.

Tiếp tục truy xét, tổ công tác phát hiện 1 người giao ma túy trước khách sạn, thu giữ thêm ma túy, cân điện tử và nhiều túi ni-long chia nhỏ. Bước đầu xác định người này sử dụng tài khoản mạng xã hội để mua bán ma túy trái phép.

Truy xét mở rộng, Công an phường Bến Thành đã phối hợp Công an các địa phương có liên quan kiểm tra thêm một điểm lưu trú khác, phát hiện người tàng trữ ma túy, khai nhận mua từ đối tượng trên.

Tổng cộng, lực lượng công an đã phát hiện 5 người liên quan hành vi sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật, lập hồ sơ bàn giao cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

1 người giao ma tuý.