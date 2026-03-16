Bảo vệ ý nghĩa tốt đẹp của cuộc bầu cử

Trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia, bầu cử luôn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là thủ tục pháp lý định kỳ để thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chất lượng hoạt động của bộ máy quyền lực, mà còn là nơi quyền lợi người dân được thể hiện trực tiếp nhất, rõ ràng nhất.

Những lập luận vô căn cứ

Với Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp luôn là ngày hội lớn của toàn dân; là dịp mà mỗi lá phiếu trên tay cử tri mang theo niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội và thách thức đan xen. Do vậy, tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ phẩm chất và năng lực để tham gia hoạch định chính sách, quyết định các vấn đề hệ trọng của quốc gia và địa phương.

Cử tri tại Đặc khu Côn Đảo, TP HCM tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trước khi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: NGỌC GIANG

Chính vì ý nghĩa trọng đại và tính chính trị sâu sắc đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là "tâm điểm" dư luận trong nhân dân, đặc biệt là trên không gian mạng những ngày qua.

Bên cạnh khí thế hân hoan, hồ hởi - "gam màu" chủ đạo được tạo ra từ những tin bài có nội dung tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực về bầu cử, thì trên một số hội nhóm, diễn đàn, tài khoản mạng xã hội cũng xuất hiện không ít lập luận vô căn cứ, nhận định thiếu khách quan, đánh giá mang tính quy chụp. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cố tình hiểu sai về bản chất dân chủ trong sự tồn tại và hoạt động của Quốc hội cũng như việc tổ chức bầu cử.

Không ít đối tượng đã xuyên tạc, bóp méo quy trình hiệp thương, kèm theo những lời lẽ có tính xuyên tạc về nhân sự. Các đối tượng này công kích, phủ định tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong tất cả các khâu của kỳ bầu cử, từ việc chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đến xây dựng phương án nhân sự, công bố thông tin đại biểu, lập danh sách cử tri, bố trí khu vực, địa điểm bầu cử, quy trình bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử…

Những thông tin nêu trên đã và đang nhằm vào ý thức chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là người dân, hòng tạo ra tâm lý ngờ vực, hoang mang, hoài nghi, giảm sút niềm tin; hướng đến việc chia rẽ người dân với hoạt động của Quốc hội, hòng chi phối, kích động tẩy chay kết quả bầu cử.

Khách quan, dân chủ

Nhận diện rõ tính sai trái, kiên quyết bác bỏ những thông tin nêu trên là yêu cầu cần thiết để bảo vệ sự tồn tại, hoạt động, thành quả của Quốc hội và HĐND các cấp, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng.

Trước tiên, phải khẳng định rằng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Thông qua lá phiếu bầu cử, cử tri trực tiếp tham gia vào việc lựa chọn những người đại diện cho mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước, góp phần định hình, xây dựng và phát triển nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ngay từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6-1-1946, khi mà chính quyền non trẻ cùng lúc phải đối phó với vô vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, song với chế độ phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và bỏ phiếu kín, gần 90% cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu, bầu ra 333 đại biểu Quốc hội khóa I. Đây là minh chứng sống động và hùng hồn về khát vọng độc lập của dân tộc, về quyền tự chủ thực sự của nhân dân trong sự tồn tại và hoạt động của Quốc hội.

Trong hành trình 80 năm vẻ vang với 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội với vai trò cơ quan lập pháp đã ban hành 5 bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992 và 2013) cùng hàng trăm luật, nghị quyết; góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa đường lối của Đảng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong khi đó, tại các địa phương, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp ngày càng được khẳng định. Thông qua những kỳ họp và hoạt động giám sát, HĐND đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh và nâng cao đời sống của nhân dân ở từng địa phương. Những kết quả đó cho thấy các cơ quan dân cử ở cả Trung ương và địa phương ngày càng phát huy tốt hơn vai trò đại diện cho nhân dân.

Một trong những yếu tố làm nên thành tựu nêu trên, trước hết phải kể đến cơ chế bầu cử dân chủ, tiến bộ, nghiêm minh, được cấu tạo từ một quy trình hiệp thương chặt chẽ, qua nhiều vòng, với sự chủ trì của MTTQ Việt Nam, sự chung tay tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và sự giám sát của toàn thể cử tri. Từ khâu giới thiệu ứng cử viên, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đến việc lập danh sách chính thức..., mọi bước đều bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật.

Theo đó, chất lượng của đại biểu không được quyết định bởi việc người đó có phải là cán bộ, đảng viên hay không, mà được đánh giá thông qua năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và uy tín trong xã hội. Việc cử tri tín nhiệm lựa chọn những đại biểu như vậy hoàn toàn là kết quả của quá trình đánh giá khách quan và sự lựa chọn dân chủ.

Qua mỗi nhiệm kỳ, hoạt động của Quốc hội ngày càng được đổi mới theo hướng dân chủ, minh bạch và hiệu quả hơn. Mỗi kỳ bầu cử là một đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng với triệu triệu người dân Việt Nam. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà còn là việc gửi gắm niềm tin đối với những đại biểu ưu tú sẽ thay mặt nhân dân tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và đất nước.



