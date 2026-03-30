Barcelona đè bẹp Real Madrid "El Clasico", tiến sát ngôi vô địch nữ Liga

Barcelona một lần nữa khẳng định sự thống trị tuyệt đối ở bóng đá nữ Tây Ban Nha. Ngay từ những phút đầu trên sân Alfredo Di Stefano, Barcelona đã kiểm soát thế trận với tỉ lệ cầm bóng lên tới 76% trong hiệp một. Bàn mở tỉ số đến ở phút 18 khi Ona Batlle tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm, đưa bóng bay qua đầu thủ môn Misa Rodríguez.



Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép dồn dập. Dù Ivana Andrés Galvez có pha cứu thua ngay trên vạch vôi sau đó, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội khách. Vấn đề ghi bàn chỉ còn là chuyện của thời gian.

Sau giờ nghỉ, Barcelona tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 51, Caroline Graham Hansen đi bóng kỹ thuật trước khi kiến tạo để Alexia Putellas dễ dàng nhân đôi cách biệt. Bàn thắng này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu pha lập công thứ 100 của Barcelona vào lưới Real Madrid và Putellas tiếp tục cho thấy cô là "cơn ác mộng" của Real Madrid, đồng thời củng cố vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử các trận "El Clasico nữ".

Phút 55, Barcelona đặt dấu chấm hết cho trận đấu. Từ quả tạt nguy hiểm của Batlle, hậu vệ Maëlle Lakrar phía Real Madrid lúng túng đá phản lưới nhà, nâng tỉ số lên 3-0 cho Barcelona.

Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu, ghi nhận chiến thắng thứ nhì trong vòng 4 ngày của Barcelona trước Real Madrid, đồng thời cũng là chiến thắng thứ tư trong bốn lần đôi bên gặp gỡ kể từ đầu năm 2026 tính chung mọi đấu trường.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Pere Romeu tạo khoảng cách 13 điểm với nhóm bám đuổi, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng cuối. Với thành tích 22 thắng và 1 thua, Barcelona gần như không thể bị bắt kịp.

Không chỉ tiến gần chức vô địch quốc nội, đội bóng xứ Catalunya còn tràn đầy tự tin trước trận lượt về tứ kết Women's Champions League gặp chính Real Madrid tại sân Spotify Camp Nou. Sau khi thắng đậm 6-2 ở lượt đi, Barcelona đang đứng trước cơ hội lớn tiến sâu tại đấu trường châu lục, đồng thời hoàn tất cú hat-trick danh hiệu mùa này, sau khi đánh bại Real Madrid ở trận chung kết Siêu cúp nữ Tây Ban Nha hồi tháng 1.