Thể thao

Barcelona vượt ải Racing Santander, thẳng tiến tứ kết Cúp Nhà vua

Đông Linh (theo AS, Marca)

(NLĐO) – Hành trình trở về từ Trung Đông sau Siêu Cúp dẫu làm khó Barcelona nhưng đoàn quân của HLV Hansi Flick vẫn chiến đấu tốt tại sân của Racing Santander

Không có màn "địa chấn" thứ nhì theo kiểu Albacete loại á quân Real Madrid trước đó một ngày, Barcelona đủ bản lĩnh lẫn chiều sâu đội hình để đối đầu và vượt qua chủ nhà Racing Santander ở trận đấu cuối cùng vòng 1/16 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Barcelona vượt ải Racing Santander, thẳng tiến tứ kết Cúp Nhà vua - Ảnh 1.

Racing Santander làm dàn chào, mừng tân vương Siêu cúp Tây Ban Nha

Dù bị đánh giá thấp hơn, đội chủ nhà đã gây ra không ít khó khăn cho đương kim vô địch, buộc Barcelona phải chơi tập trung đến những phút cuối cùng. Bóng lăn muộn 15 phút do một số cổ động viên chưa kịp vào sân và khi trận đấu bắt đầu, Barcelona nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc.

Thay đến 5 vị trí so với đội hình xuất phát ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha cách đây ít ngày, HLV Hansi Flick dù vậy vẫn có lực lượng khá mạnh, bao gồm hàng công với bộ ba Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres và ngay phía sau là dàn hộ công Dani Olmo, Marc Bernal và Marc Cassado.

Barcelona vượt ải Racing Santander, thẳng tiến tứ kết Cúp Nhà vua - Ảnh 2.

Lamine Yamal bị phong tỏa chặt ở mỗi đường bóng tấn công

Dù cầm bóng vượt trội, Barcelona vẫn gặp khó trong việc xuyên phá hàng thủ được tổ chức tốt của Racing – đội đang dẫn đầu giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Cơ hội đáng kể đầu tiên đến từ pha tạt bóng của Marcus Rashford, nhưng Dani Olmo lại dứt điểm hụt trong vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, Racing không ngần ngại đẩy cao đội hình mỗi khi có cơ hội, tận dụng hàng phòng ngự dâng cao của Barca. Tuy nhiên, những pha lên bóng của đội chủ nhà thiếu độ sắc bén. Cú sút xa của Giorgi Guliashvili là tình huống đáng chú ý hiếm hoi nhưng không đủ khó để đánh bại thủ môn Joan Garcia trong hiệp một.

Barcelona vượt ải Racing Santander, thẳng tiến tứ kết Cúp Nhà vua - Ảnh 3.

Ferran Torres phá thế bế tắc sau pha kiến tạo của Fermin Lopez

Sau giờ nghỉ, Barcelona gia tăng sức ép. Rashford liên tiếp thử vận may với hai cú dứt điểm, một bị thủ môn cản phá, một đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sự kiên trì của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 63. Từ đường chọc khe thông minh của Fermin Lopez, Ferran Torres băng xuống, loại bỏ thủ môn Jokin Ezkieta trước khi dứt điểm gọn gàng mở tỉ số.

Bàn thua buộc Racing phải dâng cao đội hình. Đội chủ nhà hai lần đưa được bóng vào lưới Barcelona nhờ công Manex Lozano, nhưng cả hai đều không được công nhận vì lỗi việt vị, trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Barcelona vượt ải Racing Santander, thẳng tiến tứ kết Cúp Nhà vua - Ảnh 4.

Lamine Yamal mừng bàn thắng thứ nhì với tác gia pha kiến tạo Raphinha

Những phút bù giờ chứng kiến áp lực lớn từ Racing. Thủ môn Joan Garcia trở thành người hùng với pha cứu thua xuất sắc trong tình huống đối mặt Lozano, giúp Barca giữ vững lợi thế. Ngay sau đó, ở pha bóng cuối cùng của trận đấu, Lamine Yamal đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Raphinha, ấn định chiến thắng 2-0.

Barcelona vượt ải Racing Santander, thẳng tiến tứ kết Cúp Nhà vua - Ảnh 5.

Trừ Real Madrid, các đại diện La Liga đều giành quyền vào tứ kết Cúp Nhà vua

Đánh bại Racing Santander, Barcelona nối dài mạch thắng lên 11 trận trên mọi đấu trường và tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương Cúp Nhà vua. Cùng với Barcelona, Valencia cũng đánh bại Burgos 2-0 trên sân khách để xác định hai suất vé cuối cùng vào tứ kết.

Vô địch Cúp Nhà vua, Barcelona nhận thưởng không bằng trận thắng Champions League

Vô địch Cúp Nhà vua, Barcelona nhận thưởng không bằng trận thắng Champions League

(NLĐO) - Với chức vô địch thứ 32 tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Barcelona chỉ nhận về vỏn vẹn 1,2 triệu euro.

Barcelona đoạt Cúp Nhà vua: Chiến thắng của bóng đá và sự xấu xí của Real Madrid

(NLĐO) - Trận siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid ở chung kết Cúp Nhà vua nhận được những lời ca ngợi và cả sự chỉ trích từ báo chí Tây Ban Nha.

Nghẹt thở chung kết 120 phút, Barcelona đăng quang Cúp Nhà vua

(NLĐO) – Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni gieo hy vọng cho Real Madrid nhưng đồng hương Pháp Jules Kounde lại ghi bàn ấn định chiến thắng cho Barcelona.

