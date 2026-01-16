Barcelona vượt ải Racing Santander, thẳng tiến tứ kết Cúp Nhà vua

Không có màn "địa chấn" thứ nhì theo kiểu Albacete loại á quân Real Madrid trước đó một ngày, Barcelona đủ bản lĩnh lẫn chiều sâu đội hình để đối đầu và vượt qua chủ nhà Racing Santander ở trận đấu cuối cùng vòng 1/16 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.



Racing Santander làm dàn chào, mừng tân vương Siêu cúp Tây Ban Nha

Dù bị đánh giá thấp hơn, đội chủ nhà đã gây ra không ít khó khăn cho đương kim vô địch, buộc Barcelona phải chơi tập trung đến những phút cuối cùng. Bóng lăn muộn 15 phút do một số cổ động viên chưa kịp vào sân và khi trận đấu bắt đầu, Barcelona nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc.

Thay đến 5 vị trí so với đội hình xuất phát ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha cách đây ít ngày, HLV Hansi Flick dù vậy vẫn có lực lượng khá mạnh, bao gồm hàng công với bộ ba Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres và ngay phía sau là dàn hộ công Dani Olmo, Marc Bernal và Marc Cassado.

Lamine Yamal bị phong tỏa chặt ở mỗi đường bóng tấn công

Dù cầm bóng vượt trội, Barcelona vẫn gặp khó trong việc xuyên phá hàng thủ được tổ chức tốt của Racing – đội đang dẫn đầu giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Cơ hội đáng kể đầu tiên đến từ pha tạt bóng của Marcus Rashford, nhưng Dani Olmo lại dứt điểm hụt trong vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, Racing không ngần ngại đẩy cao đội hình mỗi khi có cơ hội, tận dụng hàng phòng ngự dâng cao của Barca. Tuy nhiên, những pha lên bóng của đội chủ nhà thiếu độ sắc bén. Cú sút xa của Giorgi Guliashvili là tình huống đáng chú ý hiếm hoi nhưng không đủ khó để đánh bại thủ môn Joan Garcia trong hiệp một.

Ferran Torres phá thế bế tắc sau pha kiến tạo của Fermin Lopez

Sau giờ nghỉ, Barcelona gia tăng sức ép. Rashford liên tiếp thử vận may với hai cú dứt điểm, một bị thủ môn cản phá, một đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sự kiên trì của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 63. Từ đường chọc khe thông minh của Fermin Lopez, Ferran Torres băng xuống, loại bỏ thủ môn Jokin Ezkieta trước khi dứt điểm gọn gàng mở tỉ số.

Bàn thua buộc Racing phải dâng cao đội hình. Đội chủ nhà hai lần đưa được bóng vào lưới Barcelona nhờ công Manex Lozano, nhưng cả hai đều không được công nhận vì lỗi việt vị, trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Lamine Yamal mừng bàn thắng thứ nhì với tác gia pha kiến tạo Raphinha

Những phút bù giờ chứng kiến áp lực lớn từ Racing. Thủ môn Joan Garcia trở thành người hùng với pha cứu thua xuất sắc trong tình huống đối mặt Lozano, giúp Barca giữ vững lợi thế. Ngay sau đó, ở pha bóng cuối cùng của trận đấu, Lamine Yamal đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Raphinha, ấn định chiến thắng 2-0.

Trừ Real Madrid, các đại diện La Liga đều giành quyền vào tứ kết Cúp Nhà vua