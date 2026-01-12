HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Barcelona hạ Real Madrid trận siêu kinh điển, bảo vệ Siêu cúp Tây Ban Nha

Đông Linh (theo barcelona, realmadrid)

(NLĐO) - Cú đúp của Raphinha và pha lập công của Robert Lewandowski giúp Barcelona hạ Real Madrid 3-2 trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha rạng sáng 12-1

Sân King Abdullah Sport City, được mệnh danh "viên ngọc" quý của thành phố Jeddah (Ả Rập Saudi) lần đầu tiên được chứng kiến một trận cầu "đỉnh của đỉnh", ở đó, đội bóng khổng lồ Barcelona vượt qua đại kình địch Real Madrid để bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha lần đầu sau 15 năm.

Barcelona hạ Real Madrid trận siêu kinh điển, bảo vệ Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Trận El Clasico hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên

Real Madrid nhập cuộc chủ động hơn trong bầu không khí cuồng nhiệt của cầu trường Jeddah. Vinicius Junior sớm thử tài thủ môn Joan Garcia, nhưng Barcelona nhanh chóng giành lại thế trận bằng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Đội bóng xứ Catalan áp đảo trong hiệp một với tỉ lệ cầm bóng lên tới 76%.

Barcelona hạ Real Madrid trận siêu kinh điển, bảo vệ Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Hàng phòng ngự đôi bên luôn bị đặt trong tình trạng báo động

Raphinha là cái tên nổi bật nhất bên phía Barcelona. Sau một cơ hội bị bỏ lỡ, tiền đạo người Brazil không mắc sai lầm ở tình huống tương tự để mở tỉ số phút 36. Bàn thắng giúp Barca chơi thăng hoa, liên tục gây sức ép và khiến hàng thủ Real Madrid lúng túng.

Barcelona hạ Real Madrid trận siêu kinh điển, bảo vệ Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Raphinha mở tỉ số cho Barcelona

Tuy nhiên, trong thế trận bị lép vế, Real Madrid vẫn biết cách lên tiếng. Vinicius Junior tạo nên khoảnh khắc thiên tài khi vượt qua hàng loạt hậu vệ Barca rồi dứt điểm gỡ hòa trong ở phút bù giờ 45+2. Những tưởng hai đội sẽ rời sân với tỉ số 1-1 thì kịch tính được đẩy lên cao trào.

Barcelona hạ Real Madrid trận siêu kinh điển, bảo vệ Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 4.

Vinicius Junior gỡ hòa cho Real Madrid

Phút 45+4, Pedri chọc khe tinh tế để Lewandowski phá bẫy việt vị, tâng bóng kỹ thuật qua đầu Courtois, tái lập thế dẫn bàn cho Barca. Real Madrid phản đối kịch liệt với lý do "quá thời gian cộng thêm" nhưng rồi chính họ ngó lơ tất cả ở phút 45+6 khi Gonzalo Garcia tận dụng tình huống lộn xộn từ quả phạt góc để gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid.

Barcelona hạ Real Madrid trận siêu kinh điển, bảo vệ Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 5.

"Lão tướng" Lewandowski đưa Barca vượt lên...

Barcelona hạ Real Madrid trận siêu kinh điển, bảo vệ Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 6.

... nhưng Gonzalo Garcia vẫn kịp giúp Real Madrid cân bằng tình thế ở phút bù giờ

Sang hiệp hai, Real Madrid thi đấu quyết tâm hơn. Trong thế giằng co, bước ngoặt xuất hiện ở phút 73 khi cú sút chân phải không quá mạnh của Raphinha chạm chân trung vệ Raul Asencio đổi hướng, khiến thủ môn Courtois bó tay. 

Đây cũng là bàn thắng thứ tư của Raphinha tại giải, giúp anh lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ Siêu cúp Tây Ban Nha.

Barcelona hạ Real Madrid trận siêu kinh điển, bảo vệ Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 7.

Raphinha ghi bàn quyết định cho "La Blaugrana"

Những phút cuối diễn ra căng thẳng khi Real Madrid dồn toàn lực tấn công. Kylian Mbappe được tung vào sân, còn Barcelona phải chơi thiếu người ở phút 90+1 sau khi Frenkie de Jong nhận thẻ đỏ bởi pha va chạm với chính Mabppe. Dù vậy, hàng thủ Barca cùng những pha cứu thua xuất sắc của Joan Garcia đã đứng vững.

Barcelona hạ Real Madrid trận siêu kinh điển, bảo vệ Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 8.

Pha phạm lỗi này của Frenkie de Jong khiến Barcelona mất người

Chiến thắng 3-2 giúp Barcelona bảo vệ thành công Siêu cúp Tây Ban Nha, đánh dấu lần đầu tiên họ làm được điều này sau 15 năm, đồng thời kéo dài chuỗi toàn thắng lên 10 trận trên mọi đấu trường – một màn khẳng định sức mạnh đầy thuyết phục của đội bóng xứ Catalunya.

Barcelona hạ Real Madrid trận siêu kinh điển, bảo vệ Siêu cúp Tây Ban Nha - Ảnh 9.

Barcelona bảo vệ thành công ngôi vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha

