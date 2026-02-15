Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Liên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng

Ngày 15-2, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết trên cơ sở kiểm sát chặt chẽ tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 17 bị can trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng giả mà Công an tỉnh Thanh Hóa mới triệt phá.

Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn - Ảnh 1.

Số thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá

Theo VKSND tỉnh Thanh Hóa, đây đều là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt xóa 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc giả quy mô đặc biệt lớn lên tới hàng trăm tỉ đồng và đã ra quyết định khởi tố 26 người về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm chức năng (trong đó có 2.920 hộp thuốc, thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc, thực phẩm các loại bán thành phẩm); thu giữ 1.120 kg viên nén (khoảng hơn 2,5 triệu viên nén các loại) là nguyên liệu gia công; hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác các loại; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác...

Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn - Ảnh 2.

Các đối tượng trong đường dây sản xuât thuốc giả, thực phẩm chức năng tại cơ quan công an

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với số lượng phụ gia như trên, nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu được số tiền khoảng 150 tỉ đồng.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, đường dây sản xuất đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tin liên quan

Hé lộ thủ đoạn tinh vi trong đường dây thuốc giả, thực phẩm chức năng hàng trăm tỉ đồng

Hé lộ thủ đoạn tinh vi trong đường dây thuốc giả, thực phẩm chức năng hàng trăm tỉ đồng

(NLĐO)- Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, ổ nhóm đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng quy mô hàng trăm tỉ đồng đã giở nhiều thủ đoạn tinh vi

Đánh sập đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng quy mô hàng trăm tỉ đồng

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa hai đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng quy mô hàng trăm tỉ đồng, khởi tố 26 người.

Khởi tố 170 vụ buôn lậu, hàng giả, trong đó có vụ thuốc giả "khủng"

(NLĐO)- 6 tháng năm 2025, cơ quan chức năng ở Thanh Hóa đã xử lý 829 vụ về buôn lậu, hàng giả, chuyển công an khởi tố 170 vụ, trong đó có vụ thuốc giả "khủng"

khởi tố bị can Công an Thanh Hóa thuốc giả thực phẩm chức năng đường dây thuốc giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo