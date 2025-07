Khởi tố 170 vụ buôn lậu, hàng giả, trong đó có vụ thuốc giả "khủng"

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý 829 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đường dây thuốc giả cực lớn được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá trong tháng 4-2025

Trong đó, có 170 vụ đã được chuyển cơ quan công an điều tra khởi tố hình sự. Tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 93 tỉ đồng.

Theo đó, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ ngày 15-5 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đồng loạt ra quân triển khai, triệt phá nhiều đường dây, đối tượng sản xuất, tiêu thụ hàng giả, xử lý các hành vi gian lận thương mại.

Sau hơn 1 tháng ra quân, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý 78 vụ vi phạm, khởi tố hình sự 4 vụ buôn lậu và sản xuất, buôn bán hàng giả; xử lý vi phạm hành chính 74 vụ. Tổng số tiền xử phạt và truy thu thuế gần 10 tỉ đồng.

Triệt phá nhiều đường dây sản xuất thuốc giả "khủng"

Với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", thời gian qua, lực lượng Công an Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, mua bán hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại.

Nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả bị khởi tố

Điển hình như: Triệt phá thành công đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn, bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ hàng nghìn sản phẩm thuốc các loại cùng các máy móc, thiết bị, trong đó đã xác định có 21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả. Tổng khối lượng thuốc tân dược giả và nguyên liệu để làm thuốc tân dược giả là gần 10 tấn, số tiền thu lời bất chính ước tính gần 200 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây sản xuất gia công các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả các thực phẩm giảm cân, thực phẩm bổ não, thực phẩm làm đẹp dành cho phụ nữ, thực phẩm bổ mắt dành cho trẻ em, sữa uống dành cho người già, thực phẩm hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày…, thu giữ hơn 4.000 thùng hàng là thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng với hơn 100 mã hàng, hơn 60.000 sản phẩm và hàng nghìn vỏ bao bì giả. Tổng số tiền hàng hóa ước tính hơn 10 tỉ đồng.

Triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả là 20.000 hộp viên hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm giả, với giá trị tương đương khoảng 50 tỉ đồng; Bắt nhóm đối tượng sản xuất bán ra thị trường hàng nghìn lọ thực phẩm chức năng giảm đau xương khớp nhãn hiệu "Khớp Tây Bắc, Cao Tây Bắc" giả, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng...

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, đã có 170 vụ việc liên quan tới các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả... được chuyển Cơ quan công an khởi tố hình sự

Để ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thương hiệu của doanh nghiệp chân chính, theo Công an tỉnh Thanh Hóa thời gian tới, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe và lòng tin của nhân dân, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho người dân góp phần phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị.

Trong đó, lực lượng Công an sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại... góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.