Thời sự

Bắt 2 bố con "trùm" xử lý rác thải ở Hải Phòng

Tr.Đức

(NLĐO)- Ông Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong, cùng con trai là Bùi Đức Huy đã bị khởi tố do có vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3 (TP Hải Phòng) cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan.

Bắt giữ 2 bố con Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong vì vi phạm xử lý rác thải - Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng, gồm Bùi Văn Bình (tức Bình "Đồng"), Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong, về 2 tội gây ô nhiễm môi trường và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đức Huy (con trai ông Bình), Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong; Bùi Đình Chung, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3, cùng về tội gây ô nhiễm môi trường; Phan Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng kế toán, và Phạm Thị Xuân, Thủ quỹ Công ty TNHH Tân Thuận Phong, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phát hiện Công ty Tân Thuận Phong (trụ sở tại KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) có hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 9-9, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng bắt quả tang các đối tượng vận chuyển, đổ bùn thải xuống vị trí khu đất của Công ty Đông Dương 3 (địa chỉ tại thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng).

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường. Ngoài bùn thải, các đối tượng còn đổ hàng nghìn tấn chất thải là cát cháy (có màu đen) trong một thời gian dài ra môi trường.

Bắt giữ 2 bố con Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong vì vi phạm xử lý rác thải - Ảnh 2.

Lực lượng công an lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra khu vực các đối tượng đổ trộm chất thải

Công ty TNHH Tân Thuận Phong là đơn vị có chức năng thu gom, xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường số 191 (ngày 15-6-2023) cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.

Tuy nhiên, Công ty Tân Thuận Phong không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp, đổ, thải trái pháp luật ra môi trường.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, 2 công ty này đã chôn lấp, đổ thải hơn 2.000 tấn chất thải rắn ra môi trường.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an còn xác định, Công ty Tân Thuận Phong để ngoài sổ sách doanh thu hơn 430 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 34 tỉ đồng.

Hiện, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ công an đang điều tra mở rộng hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân liên quan hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Tin liên quan

Người đàn ông đổ trộm hơn 353 tấn rác thải gây ô nhiễm môi trường bị khởi tố

Người đàn ông đổ trộm hơn 353 tấn rác thải gây ô nhiễm môi trường bị khởi tố

(NLĐO) - Từ tháng 4-2022 đến tháng 6-2022, Đặng Quốc Cường đã có hành vi đổ trái phép ra môi trường chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường với tổng khối lượng hơn 353 tấn

Truy tìm người đổ trộm hơn 20 tấn rác thải ở Bình Phước

(NLĐO) - Nhân viên bảo vệ Công ty cao su Phú Riềng phát hiện hàng chục tấn rác thải đổ trộm trong vườn cao su thuộc địa bàn thôn Tân Phú, xã Bù Nho.

Khởi tố giám đốc người Trung Quốc chỉ đạo chôn hàng trăm tấn rác thải nguy hại

(NLĐO)- Chỉ đạo cấp dưới vận chuyển chất thải chôn lấp không đúng quy định, Li Shao Xing (người Trung Quốc) bị khởi tố.

chất thải nguy hại Công ty Tân Thuận Phong Bình "Đồng" "Trùm" xử lý rác thải
