Khởi tố vụ án đổ hơn 900 tấn rác thải gây ô nhiễm môi trường

Ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Mác (SN 1976, trú tại phường Bắc Giang), Tạ Minh Đạo (SN 1974, trú tại xã Mỹ Thái), Nguyễn Trọng Cung (SN 1975, trú tại phường Nhân Hòa) cùng ở tỉnh Bắc Ninh về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Hiện trường khu vực sàng, lọc đất chứa quặng sắt và đổ chất thải trái quy định pháp luật trong vụ án mà Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 9-2024, các đối tượng Bùi Văn Mác, Tạ Minh Đạo và Nguyễn Trọng Cung đã bàn bạc, thống nhất cùng hợp tác mua đất chứa quặng sắt, sau đó vận chuyển, tập kết tại Nhà máy sản xuất gạch của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ninh Giang (tổ dân phố Tân Phượng, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) để sàng lọc, thu hồi quặng sắt.

Quá trình sàng lọc thu hồi quặng sắt đã phát sinh một lượng lớn chất thải nhưng các đối tượng không xử lý đúng quy định mà đổ trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm.

Kết luận giám định xác định toàn bộ số chất thải trên là chất thải rắn thông thường, với tổng khối lượng 905,3 tấn.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra mở rộng.