Pháp luật

Bắt 2 đối tượng xưng "nhà báo pháp luật" cưỡng đoạt tiền của người dân

Tr.Đức

(NLĐO)- Khanh và Phái giới thiệu là “nhà báo pháp luật” rồi đe dọa, ép buộc người dân ở Hải Phòng đưa tiền để bỏ qua việc xúc đất.

Ngày 15-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trung Khanh (SN 1984, trú tại xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (SN 1991, trú tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt 2 đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền của người dân - Ảnh 1.

Hai bị can Nguyễn Văn Phái (bên trái) và Trần Trung Khanh. Ảnh: Công an Hải Phòng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 4-2025, ông Đoàn Văn K. (SN 1976, trú tại xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang xúc đất để tôn nền trang trại nuôi gà ở thôn An Tử, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng (cũ) thì Nguyễn Văn Phái và Trần Trung Khanh đến gặp và giới thiệu là "nhà báo pháp luật".

Qua cuộc trò chuyện, Khanh và Phái bảo ông K. mua đất về san lấp là trái phép. Khoảng nửa tháng sau, Khanh và Phái quay lại và tiếp tục nói với ông K. về việc mua đất về san lấp là trái phép.

Đến chiều 29-12-2025, hai đối tượng này tiếp tục quay lại đe dọa ông K.. Do lo sợ bị Khanh và Phái báo chính quyền thu máy xúc nên ông K. mượn của người quen được 3 triệu đồng đưa cho Khanh. Tuy nhiên, Khanh yêu cầu phải đưa 6 triệu đồng mới đồng ý. Không có tiền, nên ông K. đành hẹn các đối tượng vài ngày sau quay lại sẽ đưa nốt.

Ngày 31-12, hai đối tượng quay lại trang trại nuôi gà của ông K. để nhận thêm 3 triệu đồng. Thời điểm các đối tượng nhận tiền, một người dân trong làng có mặt đã quay lại video sự việc và đăng lên mạng xã hội phản ánh.

Tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra. Ngày 10-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tiến hành khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 29 và 31-12-2025 tại xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Ngày 14-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bắt 3 nhà báo "cưỡng đoạt tài sản" doanh nghiệp

(NLĐO) - Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam 3 nhà báo thuộc Báo Giao thông để điều tra tội "Cưỡng đoạt tài sản" của một số doanh nghiệp

Công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự 3 người xưng "nhà báo" cưỡng đoạt tiền

(NLĐO)- Nhóm xưng "nhà báo" của 2 tạp chí và một kênh truyền hình tới huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cưỡng đoạt tiền của chủ máy xúc thì bị công an bắt giữ

Bắt nhóm 7 đối tượng mượn danh nhà báo bảo kê đá lậu

(NLĐO) – Nhóm 7 đối tượng đã mượn danh nhà báo để bảo kê cho các mỏ đá trái phép hoạt động và thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

