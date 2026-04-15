Ngày 15-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trung Khanh (SN 1984, trú tại xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (SN 1991, trú tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hai bị can Nguyễn Văn Phái (bên trái) và Trần Trung Khanh. Ảnh: Công an Hải Phòng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 4-2025, ông Đoàn Văn K. (SN 1976, trú tại xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang xúc đất để tôn nền trang trại nuôi gà ở thôn An Tử, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng (cũ) thì Nguyễn Văn Phái và Trần Trung Khanh đến gặp và giới thiệu là "nhà báo pháp luật".

Qua cuộc trò chuyện, Khanh và Phái bảo ông K. mua đất về san lấp là trái phép. Khoảng nửa tháng sau, Khanh và Phái quay lại và tiếp tục nói với ông K. về việc mua đất về san lấp là trái phép.

Đến chiều 29-12-2025, hai đối tượng này tiếp tục quay lại đe dọa ông K.. Do lo sợ bị Khanh và Phái báo chính quyền thu máy xúc nên ông K. mượn của người quen được 3 triệu đồng đưa cho Khanh. Tuy nhiên, Khanh yêu cầu phải đưa 6 triệu đồng mới đồng ý. Không có tiền, nên ông K. đành hẹn các đối tượng vài ngày sau quay lại sẽ đưa nốt.

Ngày 31-12, hai đối tượng quay lại trang trại nuôi gà của ông K. để nhận thêm 3 triệu đồng. Thời điểm các đối tượng nhận tiền, một người dân trong làng có mặt đã quay lại video sự việc và đăng lên mạng xã hội phản ánh.

Tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra. Ngày 10-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tiến hành khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 29 và 31-12-2025 tại xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Ngày 14-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật.