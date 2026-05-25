Bắt 2 nghi phạm trong vụ nổ súng làm 2 người thương vong ở TPHCM

Ngày 25-5, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người thương vong tại TPHCM.



Trước đó, tối 21-5, các nghi phạm đã gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm một người chết và một người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ chạy và bị Công an TPHCM phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy xét.

Hiện cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra, lấy lời khai của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.