HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người đàn ông nước ngoài ngồi trong xe ô tô nổ súng sau va chạm giao thông

Tr.Đức

(NLĐO)- Xảy ra va chạm giao thông, Yu HaiYang ngồi trong xe ô tô nổ súng bắn ra ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tối 18-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc ngồi trong xe ô tô nổ súng bắn 1 phát ra ngoài trong quá trình va chạm giao thông xảy ra trên đoạn đường thuộc xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Va chạm giao thông đáng sợ: Người đàn ông nước ngòai nổ súng tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại diễn biến vụ va chạm giao thông

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 7-4, Công an xã Nghĩa Trụ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường trong địa bàn xã.

Quá trình xác minh, Công an xã Nghĩa Trụ xác định vụ va chạm xảy ra giữa xe ô tô biển kiểm soát 30B-220.65 và xe máy biển kiểm soát 21E1-342.xx do anh T.B.V. (SN 1999, trú tại tỉnh Lào Cai) điều khiển. Hậu quả, anh V. bị xây xát nhẹ, phương tiện hư hỏng; xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Khẩn trương tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập thông tin ban đầu, cơ quan Công an nhận định quá trình va chạm giao thông, đối tượng người nước ngoài, ngồi trong xe ô tô đã nổ súng bắn 1 phát ra ngoài.

Theo lời khai của nhân chứng, đối tượng có biểu hiện kích động, cầm súng và thao tác lên đạn trong xe; khi có người tiếp cận đã xảy ra tiếng nổ nhưng không gây thiệt hại về người. Sau đó, đối tượng cùng một người phụ nữ nhanh chóng đi xe khỏi hiện trường. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 vỏ đạn tại khu vực xảy ra vụ việc và đã trưng cầu giám định theo quy định.

Va chạm giao thông đáng sợ: Người đàn ông nước ngòai nổ súng tại Hưng Yên - Ảnh 2.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Trụ ghi lời khai đối tượng Yu HaiYang

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Nghĩa Trụ đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh Hưng Yên, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng.

Qua trích xuất camera, xác minh phương tiện liên quan, lực lượng Công an xác định xe ô tô trên thuộc quyền sử dụng của Nguyễn Thị Nõn (SN 1994, trú tại tỉnh Hưng Yên), có chồng là Yu HaiYang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).

Mặc dù đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi phương tiện và che giấu hành tung, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 8-4, lực lượng Công an đã xác định và phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An dừng phương tiện, đưa các đối tượng về cơ quan Công an làm việc.

Va chạm giao thông đáng sợ: Người đàn ông nước ngòai nổ súng tại Hưng Yên - Ảnh 3.

Va chạm giao thông đáng sợ: Người đàn ông nước ngòai nổ súng tại Hưng Yên - Ảnh 4.

Lực lượng công an đưa đối tượng dựng lại hiện trường

Tại cơ quan Công an, bước đầu xác định Yu HaiYang đã sử dụng súng ngắn bắn 1 phát trong quá trình xảy ra va chạm giao thông, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình trốn chạy, đối tượng đã vứt khẩu súng xuống sông Hồng, khu vực bến phà Bình Minh, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên nhằm phi tang tang vật.

Hiện, vụ việc đã được Công an xã Nghĩa Trụ hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Người nước ngoài đâm trọng thương công an tại Mũi Né có biểu hiện say xỉn

Người nước ngoài đâm trọng thương công an tại Mũi Né có biểu hiện say xỉn

(NLĐO) - Sau khi dùng dao đâm trọng thương một cán bộ công an Mũi Né, Damian Shrimanker bỏ trốn nhưng sớm bị bắt giữ chỉ sau vài giờ truy xét

Một người nước ngoài đâm trọng thương thiếu tá công an đang thi hành công vụ ở Mũi Né

(NLĐO) - Trong lúc lực lượng chức năng xử lý tai nạn giao thông tại Mũi Né, một người nước ngoài bất ngờ dùng dao đâm trọng thương một thiếu tá công an

Truy đuổi, bắt giữ đối tượng người nước ngoài có lệnh bắt giữ quốc tế

(NLĐO) - Fan Mingzhen có lệnh bắt giữ quốc tế vừa bị bắt giữ khi đang tìm cách từ Việt Nam trốn sang Lào.

nổ súng người nước ngoài va chạm giao thông bỏ trốn khỏi hiện trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo