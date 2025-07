Bắt 2 người cầm đầu hoạt động khai thác đất trái phép

Ngày 29-7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thanh Quế (tức Quế "còi"; SN 1972, ngụ phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) và Đỗ Văn Hưng (tức Hưng "độ"; SN 1986; ngụ phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép (khai thác đất).

Bùi Thanh Quế (trái) và Đỗ Văn Hưng trong đường dây khai thác đất trái phép ở Thanh Hóa bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó qua công tác nắm tình hình về hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (nay là phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm đối tượng do Bùi Thanh Quế cầm đầu đã tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, hoạt động trong nhiều năm, thu lợi bất chính số tiền lớn nên đã lập án đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2020 đến tháng 4-2025, mặc dù không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác và tập kết khoáng sản trên địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) nhưng Bùi Thanh Quế cùng với Đỗ Văn Hưng đã lợi dụng các khu vực đồi núi vắng, ít người qua lại để chỉ đạo, điều hành một số đối tượng không phải người địa phương sử dụng máy xúc để khai thác đất trái phép với số lượng trên 12.000 m3, thu lời trên 700 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.