Bắt 3 cán bộ thú y liên quan vụ thịt heo nhiễm bệnh được đóng dấu kiểm dịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt 3 cán bộ thú y liên quan vụ thịt heo nhiễm bệnh được đóng dấu kiểm dịch

Ca Linh

(NLĐO) – Lực lượng chức năng tại TP Cần Thơ phát hiện 1 con heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch chuẩn bị đem ra chợ bán nhưng lại nhiễm bệnh

Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ thú y về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phan Ngọc Toại (SN 1977), Phạm Hồng Phúc (SN 1980), là chuyên viên và viên chức của Trạm Chăn nuôi – Thú y Khu vực XIII thuộc Chi cục Chăn nuôi – Thú y TP Cần Thơ; Lê Quốc Nhiên (SN 1979), nhân viên thú y kiểm soát giết mổ.

Cần Thơ Bắt 3 cán bộ thú y liên quan thịt heo nhiễm bệnh kiểm dịch - Ảnh 1.

Heo nhiễm bệnh nhưng được đóng dấu kiểm dịch và chuẩn bị đem ra chợ bán thì bị Công an TP Cần Thơ phát hiện

Trước đó, vào ngày 15-10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn). Lực lượng chức năng phát hiện 1 con heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn bán, với tổng trọng lượng 120 kg.

Test nhanh và trưng cầu giám định đối với mẫu thịt heo này cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi. Qua làm việc, đoàn kiểm tra xác định con heo này là của bà T.H.C đang bán tại chợ Vĩnh Viễn.

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng, thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840 kg thịt heo nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Tin liên quan

4 người ở Thanh Hóa gom heo mắc dịch tả heo châu Phi bán ra thị trường

4 người ở Thanh Hóa gom heo mắc dịch tả heo châu Phi bán ra thị trường

(NLĐO)- Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tại Thanh Hóa xác định 3 chủ lò mổ đã gom heo mắc dịch tả heo châu Phi về giết mổ bán cho người tiêu dùng

Bắt 3 quan xã kê khống 28 tấn heo chết do dịch tả heo châu Phi, trục lợi gần 500 triệu đồng

(NLĐO)- 3 "quan xã" gồm Chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính, thú y câu kết kê khống 28 tấn heo chết do dịch tả heo châu Phi để "trục lợi" gần 500 triệu đồng vừa bị Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) khởi tố, bắt tạm giam.

Kê khống 28 tấn heo chết do dịch tả heo châu Phi để trục lợi gần 500 triệu đồng

(NLĐO)- Trong lúc thống kê số lượng heo chết do bị bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn, UBND xã Hải An ở Nam Định đã khai khống tăng số lượng heo chết lên tới 28 tấn để trục lợi ngân sách của nhà nước số tiền gần 500 triệu đồng.

Cần Thơ khởi tố bị can Dịch tả heo châu Phi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo