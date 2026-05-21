Bắt 3 đối tượng trong vụ sản xuất phân bón giả quy mô lớn ở Tây Ninh

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đây là kết quả thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

3 đối tượng tham gia chính vào đường dây, tổ chức phạm tội về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với mặt hàng là phân bón với số lượng lớn. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng nghi vấn hoạt động trong lĩnh vực trọng điểm, ngày 12-5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Đức Hòa đồng loạt kiểm tra trụ sở một công ty sản xuất phân bón tại Cụm công nghiệp L.H, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cùng 5 điểm tập kết, trung chuyển, tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn tỉnh và TPHCM.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu "BACONCO", thương hiệu đã được BACONCO bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Đường dây phân bón giả quy mô lớn bị triệt phá sau thời gian theo dõi. Ảnh: Công an Tây Ninh

Công an thu giữ hơn 70 tấn phân bón giả, tổng giá trị ước tính trên 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều máy móc, thiết bị, tem nhãn, công cụ sản xuất cùng hồ sơ, sổ sách liên quan cũng bị niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an xác định các đối tượng đã "núp bóng doanh nghiệp" để tổ chức hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng giả với quy mô liên tỉnh, phương thức hoạt động chuyên nghiệp, có sự tham gia của nhiều người và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Tang vật tại hiện trường. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hành vi của các đối tượng không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của người dân và môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh phân bón.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.