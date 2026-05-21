Bắt 3 đối tượng trong vụ sản xuất phân bón giả quy mô lớn ở Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt 3 đối tượng trong vụ sản xuất phân bón giả quy mô lớn ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn, thu giữ hơn 70 tấn hàng giả trị giá hơn 1,5 tỉ đồng

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đây là kết quả thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Khởi tố 3 đối tượng sản xuất phân bón giả ở Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

3 đối tượng tham gia chính vào đường dây, tổ chức phạm tội về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với mặt hàng là phân bón với số lượng lớn. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng nghi vấn hoạt động trong lĩnh vực trọng điểm, ngày 12-5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Đức Hòa đồng loạt kiểm tra trụ sở một công ty sản xuất phân bón tại Cụm công nghiệp L.H, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cùng 5 điểm tập kết, trung chuyển, tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn tỉnh và TPHCM.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu "BACONCO", thương hiệu đã được BACONCO bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Khởi tố 3 đối tượng sản xuất phân bón giả ở Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 2.

Đường dây phân bón giả quy mô lớn bị triệt phá sau thời gian theo dõi. Ảnh: Công an Tây Ninh

Công an thu giữ hơn 70 tấn phân bón giả, tổng giá trị ước tính trên 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều máy móc, thiết bị, tem nhãn, công cụ sản xuất cùng hồ sơ, sổ sách liên quan cũng bị niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an xác định các đối tượng đã "núp bóng doanh nghiệp" để tổ chức hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng giả với quy mô liên tỉnh, phương thức hoạt động chuyên nghiệp, có sự tham gia của nhiều người và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Khởi tố 3 đối tượng sản xuất phân bón giả ở Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 3.

Tang vật tại hiện trường. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hành vi của các đối tượng không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của người dân và môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh phân bón.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

"Đột kích" xưởng sản xuất hàng chục ngàn chai dầu gió giả ở Tây Ninh

"Đột kích" xưởng sản xuất hàng chục ngàn chai dầu gió giả ở Tây Ninh

(NLĐO)- Công an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả quy mô lớn, thu giữ hơn 27.000 sản phẩm cùng nhiều máy móc

Dầu Gió Con Ó: Cú chuyển mình từ bí quyết gia truyền đến biểu tượng Gen Z

Từng là vật “bất ly thân” trong túi của bà, của mẹ, chai dầu Con Ó nay lại trở thành biểu tượng không thể thiếu trong nhịp sống mới của người trẻ.

Mẹ nghi phạm trong vụ án sát hại 3 người ở Tây Ninh: “Giờ coi như mẹ con không còn gặp lại"

(NLĐO)- Người mẹ già bật khóc khi nhắc đến Nguyễn Cao Bằng, nghi phạm sát hại 3 người ở Tây Ninh, sau 8 năm từ mặt con trai

tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án khởi tố bị can công an tỉnh sản xuất hàng giả sở hữu trí tuệ triệt phá đường dây hàng giả phân bón giả Tây Ninh vật tư nông nghiệp giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo