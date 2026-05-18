"Đột kích" xưởng sản xuất hàng chục ngàn chai dầu gió giả ở Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

"Đột kích" xưởng sản xuất hàng chục ngàn chai dầu gió giả ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả quy mô lớn, thu giữ hơn 27.000 sản phẩm cùng nhiều máy móc

Ngày 18-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm dầu gió mang nhãn hiệu Eagle Brand.

Công an Tây Ninh triệt phá xưởng sản xuất dầu gió giả quy mô lớn - Ảnh 1.

Khám xét xưởng sản xuất dầu gió giả quy mô lớn tại Tây Ninh. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Phước Lý đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất dầu gió giả tại Chi nhánh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Tổng hợp Thịnh Cường trên đường Trần Thị Non, xã Phước Lý.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện dây chuyền sản xuất, sang chiết và đóng gói dầu gió giả với quy mô lớn. Công an đã tạm giữ 14 người để phục vụ điều tra.

Công an Tây Ninh triệt phá xưởng sản xuất dầu gió giả quy mô lớn - Ảnh 2.

Cận cảnh dây chuyền làm giả dầu gió Eagle Brand vừa bị công an triệt phá.Ảnh: Công an Tây Ninh

Qua làm việc, cơ quan điều tra xác định Châu Kế Cường (SN 1987) và Nguyễn Văn Đức (SN 1990, cùng ngụ TPHCM) là hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu gió giả.

Tang vật thu giữ gồm 27.511 chai dầu gió giả nhãn hiệu Eagle Brand nhiều loại; một bồn phối trộn nguyên liệu; 3 hệ thống máy sang chiết, đóng gói cùng hàng chục thùng tem nhãn, logo, vỏ hộp, nắp chai và nhiều can hóa chất không rõ nguồn gốc dùng để pha chế sản phẩm.

Công an Tây Ninh triệt phá xưởng sản xuất dầu gió giả quy mô lớn - Ảnh 3.

Hàng chục ngàn chai dầu gió giả bị phát hiện trong xưởng ở Tây Ninh. Ảnh: Công an Tây Ninh

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy móc và thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả. Tổng giá trị tang vật ước tính hơn 2 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã "núp bóng" doanh nghiệp để tổ chức sản xuất hàng giả theo quy trình khép kín, hoạt động chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, nhóm này sử dụng các dịch vụ logistics và giao hàng nhanh để phân phối đến nhiều tỉnh, thành nhằm thu lợi bất chính.

Công an nhận định hành vi trên không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, gây mất niềm tin trên thị trường và ảnh hưởng môi trường cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp chân chính.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Chặn đứng hàng trăm vụ buôn lậu qua biên giới Tây Ninh

Chặn đứng hàng trăm vụ buôn lậu qua biên giới Tây Ninh

(NLĐO) - Tây Ninh liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu xăng dầu, thuốc lá, tiền tệ trái phép qua biên giới

Tây Ninh: Triệt phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu giữ hơn 3 tấn hàng

(NLĐO)- Các bị can thừa nhận đã tổ chức sản xuất hàng giả, sau đó bán lại cho các cửa hàng tạp hóa, hộ kinh doanh tại Tây Ninh và một số địa phương lân cận

Hàng xóm tiết lộ tính cách người đàn ông gây ra thảm án ở Tây Ninh

(NLĐO) - Nghi phạm gây ra thảm án ở tỉnh Tây Ninh khiến nhiều người bàng hoàng. Những người hàng xóm đã tiết lộ về tính cách của nghi phạm này.

tỉnh Tây Ninh sản xuất hàng giả xuất nhập khẩu quản lý thị trường triệt phá đường dây Tây Ninh dầu gió giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo