Bắt 4 người tại một phòng khám phụ sản

Ngày 27-3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 bị can liên quan đến phòng khám hoạt động lừa đảo.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH quốc tế Helia (địa chỉ tại số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngày 18-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phối hợp Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia.

Qua kiểm tra, cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân. Cơ sở đã thổi phồng việc quảng cáo về điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút ở người bệnh với chi phí rẻ nhưng khi khách hàng trực tiếp đến khám thì cố tình đưa ra cái kết quả sai lệch, phóng đại tình hình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng.

Từ đó, sử dụng các nhân viên "giả danh" bác sĩ để "vẽ" bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá "cắt cổ", gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Trong thời gian ngắn các bị can đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân lợi dụng kẽ hở trong quản lý nhà nước, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề, giả danh bác sỹ để lừa đảo, xâm hại quyền lợi và sức khỏe của người dân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở có uy tín, kiểm tra lại các thông tin được quảng cáo. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm của các cơ sở y tế, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định.