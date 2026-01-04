HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lật tẩy công ty bán thực phẩm chức năng giá "cắt cổ", gấp hàng chục lần cho người cao tuổi

D.Thu - Ng.Hưởng

(NLĐO) - Công an xác định Công ty Onnuri Vina thường xuyên tổ chức sự kiện, tặng quà người cao tuổi nhằm giới thiệu, bán thực phẩm chức năng với giá bất thường.

Ngày 4-1, Công an Hà Nội cho biết đang điều tra, xử lý các vi phạm tại Công ty TNHH Onnuri Vina do Nguyễn Thị Phượng (33 tuổi, trú xã Xuân Mai, TP Hà Nội) làm giám đốc.

Lật tẩy công ty Onnuri Vina bán thực phẩm chức năng giá cắt cổ cho người cao tuổi - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty TNHH Onnuri Vina khu đô thị Bắc An Khánh, Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện doanh nghiệp này tổ chức tư vấn, quảng cáo, giới thiệu và bán nhiều loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại trụ sở ở khu đô thị Bắc An Khánh và địa điểm số 89 đường Phương Quan, xã An Khánh, Hà Nội.

Theo cơ quan công an, định kỳ từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hằng tuần, Nguyễn Thị Phượng tổ chức các buổi hội thảo, thu hút khoảng 30-50 người tham dự, chủ yếu là người cao tuổi.

Ngày 22-12-2025, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh điều tra và Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty, phát hiện hàng loạt sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các sản phẩm là thực phẩm chức năng nhưng được "thổi phồng" như thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, đái tháo đường, xương khớp... nhưng thực tế không có kiểm chứng khoa học, nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá "cắt cổ" gấp 8-12 lần giá thực tế như: Bột củ sâm 30 triệu đồng, Thiên sâm 27 triệu đồng, Hắc sâm 22,4 triệu đồng, An Cung 3,8 triệu đồng, Cao hắc sâm nhung hươu 10,8 triệu đồng, Rễ sâm 15,8 triệu đồng...

Lật tẩy công ty Onnuri Vina bán thực phẩm chức năng giá cắt cổ cho người cao tuổi - Ảnh 2.
Lật tẩy công ty Onnuri Vina bán thực phẩm chức năng giá cắt cổ cho người cao tuổi - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của công ty và làm việc với người dân từng mua hàng của công ty. Ảnh: Công an cung cấp

Để lấy lòng tin, công ty tổ chức trò chơi, tặng quà nhỏ (nước mắm, dầu ăn...), liên hoan, từ thiện và chỉ đón khách từ 65 tuổi trở lên, cấm sử dụng điện thoại tại chỗ. Ngoài ra, công ty còn thuê người Hàn Quốc trực tiếp quảng cáo, tư vấn, giới thiệu về nguồn gốc sản phẩm từ Hàn Quốc và thổi phồng tác dụng.

Theo Công an Hà Nội, các sản phẩm được Phượng nhập từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có một phần sản phẩm nhập từ Công ty Hanaro (đã dừng hoạt động). Bước đầu xác định, từ tháng 8-2025 đến 22-12-2025, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ hàng trăm triệu đến cả tỉ đồng.

Lật tẩy công ty Onnuri Vina bán thực phẩm chức năng giá cắt cổ cho người cao tuổi - Ảnh 4.

Các sản phẩm sâm được công ty thổi phồng công dụng để bán cho người già

Ngoài ra, nhân viên của công ty đã tìm kiếm công dụng trên mạng xã hội, tự tạo tem nhãn phụ, sử dụng phiếu kiểm nghiệm có dấu hiệu làm giả do Công ty TNHH Khoa học TSL, là đơn vị liên quan đến hàng loạt vụ làm phiếu kết quả thử nghiệm giả, bị cơ quan điều tra phát hiện mới đây.

Từ tháng 3-2024 đến nay, Công ty TNHH Onnuri Vina liên tục thay đổi địa điểm kinh doanh để tránh sự quản lý và kiểm tra của các cơ quan chức năng, mỗi nơi tồn tại 5-6 tháng rồi chuyển địa điểm. Cơ sở tại An Khánh là cơ sở thứ 5 của Công ty.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vi phạm.

