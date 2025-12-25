HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bắt 42 đối tượng, thu cả "kho" vũ khí quân dụng và 30.000 viên đạn

Đức Ngọc

(NLĐO) - Bất ngờ thu cả kho vụ khí quân dụng cùng 30.000 viên đạn khi bắt giữ 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 25-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh này vừa triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới "Chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép" mà Công an Nghệ An triệt xóa.

- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Theo Công an Nghệ An, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng buôn bán vũ khí trái phép. Tình trạng trên có nguy cơ gây mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Quá trình rà soát, xác minh, Cơ quan Công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn Nghệ An mua vũ khí quân dụng của một đường dây mua bán vũ khí có tính chất chuyên nghiệp thông qua một trang mạng xã hội với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều địa bàn trên cả nước. Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh lập chuyên án để tập trung lực lượng, đấu tranh triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên.

- Ảnh 2.

Đối tượng Lê Thanh Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Ban chuyên án xác định đường dây buôn bán vũ khí này do Lê Thanh Hưng (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (SN 1985, trú xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh) điều hành.

Để vận hành đường dây, 2 đối tượng trên liên hệ và móc nối với nhau, mỗi đối tượng phụ trách một số khâu khác nhau trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí, sau đó các đối tượng tạo tài khoản mang tên giả, rao bán trên các ứng dụng mạng xã hội và các trang mạng khác để "giới thiệu sản phẩm". Ngoài ra, 2 đối tượng trên cũng trực tiếp mua bán vũ khí với những đối tượng có nhu cầu liên hệ trực tiếp.

- Ảnh 3.

Đối tượng Sầm Thị Thơm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Từ ngày 15-12 đến ngày 24-12-2025, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thái Hòa, Công an một số phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Tang vật thu giữ 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su…, cùng nhiều tang vật liên quan.

- Ảnh 4.

Cơ quan công an thu giữ cả "kho" vũ khí quân dụng khi bắt giữ các đối tượng. Ảnh: V. Hậu

Bước đầu Cơ quan chức năng xác định chỉ tính từ tháng 8-2024 đến tháng 12-2025, đường dây trên đã lôi kéo sự tham gia của hàng chục đối tượng trên cả nước, qua đó tiêu thụ hàng trăm ngàn viên đạn và nhiều linh kiện vũ khí quân dụng khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự".

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

mạng xã hội phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh mua bán vũ khí công an Nghệ An tàng trữ vũ khí
