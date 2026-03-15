HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt 9 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn hơn 6.000 tỉ đồng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Nhóm đối tượng đã thành lập hơn 60 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng trên nhiều tỉnh.

Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 6.000 tỉ đồng.

Bắt 9 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn tại Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 1.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can

Từ các nguồn tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án 1025H đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố liên quan. 

Cảnh sát xác định đây là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, với các phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phá án. 

Kết quả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ, khởi tố 9 đối tượng gồm Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Bắt 9 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn tại Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 3.

Làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương

Quá trình điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai).

Hà Tĩnh: Mua bán hoá đơn trái phép hơn 11 tỉ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

(NLĐO) - "Mua bán trái phép hóa đơn" với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỉ đồng, 3 đối tượng vừa bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh khởi tố.

Xét xử vụ án mua bán hoá đơn khống lớn nhất từ trước đến nay ở TP HCM

(NLĐO) - Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định đường dây mua bán hoá đơn khống này đã thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.

"Ông trùm" tại TP HCM mua bán hoá đơn gần 64.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Minh Tú (TP HCM) đã cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn lớn nhất từ trước tới nay, số tiền ghi trên hoá đơn mua bán lên đến gần 64.000 tỉ đồng

mua bán hoá đơn công an tỉnh đồng nai công ty ma Phòng Cảnh sát Kinh tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo