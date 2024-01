Bất an với xe tự chế

Những ngày này, dù lực lượng chức năng mạnh tay hơn trong việc xử lý xe tự chế vi phạm song vẫn còn không ít xe chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên các tuyến phố Hà Nội. Không ít vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, thậm chí có vụ nghiêm trọng dẫn tới thương vong. Mới nhất là vụ xe tự chế chở bó sắt dài gần 12 m va chạm với xe máy trên đường Trịnh Văn Bô, quận Nam Từ Liêm khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.



Xe 3 bánh, xe 3 gác tự chế từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân TP Hà Nội. Nhiều chiếc xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh, không được che chắn an toàn chạy khá ẩu, thậm chí cố tình chèn ép các phương tiện khác khiến người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy và xe đạp, luôn bất an. Xe tự chế còn bị không ít người coi là một thứ "hung thần" đường phố mà họ phải né tránh từ xa.

Trong khi đó, do là phương tiện tự chế - phần lớn là xe máy cũ được "độ" lại, thêm bánh thứ ba để tăng kích thước chở hàng - nên loại xe này không bảo đảm an toàn, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn cao. Đã thế, những xe tự chế lại thường xuyên chở hàng cồng kềnh, quá khổ nên nguy cơ mất an toàn giao thông càng cao.

Xe tự chế lưu thông trên đường không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn gây mất mỹ quan đô thị. Để giải quyết vấn đề này, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản cũng như yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý. Thế nhưng, sau mỗi đợt ra quân xử lý gắt gao, xe tự chế lại tiếp tục tung hoành trên các tuyến phố ở thủ đô.

Xe tự chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Có nhiều nguyên nhân đưa ra để lý giải vì sao vẫn chưa thể giải quyết cơ bản vấn đề xe tự chế ở Hà Nội. Trong đó, nguyên nhân quan trọng là sự thiếu kiên trì, quyết liệt, e ngại của lực lượng chức năng. Không ít người thực thi công vụ ngại "đụng" vào xe tự chế, phần vì cho rằng đó là phương tiện mưu sinh của người lao động thu nhập thấp. Theo số liệu của Công an TP Hà Nội, trên địa bàn có khoảng 6.000 xe 3 bánh tự chế, trong đó chỉ 1.300 chiếc của thương bệnh binh. Như vậy, phần lớn xe còn lại, khoảng 4.700 chiếc, là của những người vận chuyển hàng hóa thuê hoặc các đối tượng giả thương bệnh binh.

Những chế tài đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm giao thông như xe tự chế đã có từ lâu. Theo đó, ngoài phạt tiền 800.000 đồng đến 1 triệu đồng với người điều khiển vi phạm, lực lượng chức năng có thể tước giấy phép lái xe 1-3 tháng và tịch thu phương tiện. Nếu những chiếc xe tự chế nghênh ngang chạy giữa ban ngày trên đường cùng người điều khiển đều bị xử lý nghiêm như mỗi đợt ra quân thì có lẽ "hung thần" này đã vắng bóng từ lâu trên các tuyến phố Hà Nội.

Nương tay với xe tự chế chính là nương tay với nguy cơ mất an toàn giao thông.