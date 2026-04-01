Bắt cá bằng kích điện, thanh niên ở TPHCM bị xử lý

Ngày 1-4, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã xử lý N.H.N (26 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt) về hành vi sử dụng kích điện đánh bắt cá trên kênh Lò Gốm.

Một người đàn ông chích cá trên kênh ở TPHCM.

Trước đó, Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát (Phòng CSGT Công an TPHCM) chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường mật phục, tuần tra vào các khung giờ trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lúc 1 giờ 45 ngày 25-3, cảnh sát phát hiện N. điều khiển vỏ lãi không có số đăng ký, sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, bắt giữ N. cùng tang vật.

Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện có khoảng 2 ký cá các loại được N. khai thác bằng phương thức kích điện. Tổ công tác sau đó đưa N. cùng phương tiện, tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo Phòng CSGT, hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy sản là vi phạm pháp luật, không chỉ gây tận diệt nguồn lợi thủy sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái môi trường nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người thực hiện và các phương tiện xung quanh.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi khai thác thủy sản trái phép.

