Bắt giun đất bằng máy kích điện xuất hiện ở Gia Lai

Sáng 30-1, Công an xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai đang làm rõ việc ông Bùi Văn D. (30 tuổi, trú xã Yang Nam, huyện Kông Chro) và Bùi Đình H. (22 tuổi, trú xã Điền Quang, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) dùng máy kích điện bắt giun đất.



Đồng thời, lập biên bản, tạm giữ 2 máy kích giun nhãn hiệu Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Theo ông Dương Thái Thạch, Chủ tịch UBND xã Ya Hội, 4 ngày trước, trong khi tuần tra rừng tại khu vực làng Bung, lực lượng chức năng xã Ya Hội phát hiện 2 người đàn ông nêu trên có hành vi dùng máy kích điện bắt giun đất.

Hai người đàn ông được phát hiện dùng máy kích điện bắt giun đất

Lực lượng chức năng đã mời cả hai người về trụ sở Công an xã Ya Hội làm việc.

Tại đây, ông Bùi Văn D. và ông Bùi Đình H. cùng cho biết được một người không rõ lai lịch cung cấp máy kích điện để đi bắt giun. Khi bắt được giun sẽ đưa ra thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) bán cho người này. Số giun đất đó sẽ được mổ và sấy khô.

Sau khi nhận máy, cả hai đến dưới tán rừng tại làng Bung để kích điện, bắt giun. Khi mới kích điện và bắt được một ít giun đất thì lực lượng chức năng phát hiện. Do chưa bán giun đất được lần nào nên hai người chưa biết giá là bao nhiêu.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ, cho rằng việc sử dụng máy kích điện để bắt giun đất sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với hệ sinh thái trong môi trường đất.

Bộ máy kích điện được cơ quan công an thu giữ

Do đó, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan công an khẩn trương làm rõ việc đánh bắt giun. Bên cạnh đó, yêu cầu xã Ya Hội có biện pháp tuyên truyền người dân không đánh bắt giun; nếu phát hiện cá nhân, cơ sở thu mua, chế biến giun đất, bán hoặc sử dụng máy kích giun đất thì cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Thời gian quan, tình trạng sử dụng kích điện để khai thác, đánh bắt giun đất tái xuất ở nhiều địa phương trên cả nước. Các ngành chức năng đã lưu ý việc kích điện để bắt các loài giun sẽ khiến loài này cùng nhiều vi sinh vật trong lòng đất chết, gây tác hại cho đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của cây trồng.