Bắt “cán bộ ngân hàng giả” chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Trần Trung Hiếu: Ảnh: Công an Hà Giàng

Ngày 21-5, Công an tỉnh Hà Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Trung Hiếu (SN 1994, trú tại Tổ 7, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an nắm được thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang có hiện tượng huy động vốn với số tiền lớn có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Tiến hành xác minh, công an xác định Trần Trung Hiếu là kẻ đứng ra thực hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định Hiếu đang có mặt tại huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trần Trung Hiếu khai nhận do cần tiền để chi tiêu, trả nợ nên đã mạo danh là cán bộ làm trong lĩnh vực ngân hàng, hiện đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao. Cụ thể, Hiếu hứa trả lợi nhuận từ 3% đến 17% trong thời gian từ 3 đến 10 ngày/1 hồ sơ đáo hạn.

Với thủ đoạn trên, Trần Trung Hiếu đã chiếm đoạt số tiền hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và TP Hà Nội.

Hiện, vụ án đang được điều tra, mở rộng, cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của Hiếu thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.