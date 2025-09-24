Ngày 24-9, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố vừa bắt giữ 3 người có liên quan đến ổ nhóm xả trộm gần 50 m3 chất thải xuống sông Tô Lịch.



Vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo và Chu Thị Vang cùng lái xe Nguyễn Duy Cường (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.



Theo điều tra, khoảng 3 giờ sáng ngày 5-9, tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 584 đường Láng, phường Láng, Hà Nội, Ban quản lý dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện vệt chất thải nghi là phân bể phốt được xả trực tiếp vào hố ga, rồi chảy thẳng xuống sông.

Ước tính, khối lượng chất thải lên tới khoảng 50 m3, gây mùi hôi thối nồng nặc và ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn.

Đặc biệt, việc xả thải trái phép còn gây hư hại hạ tầng dự án khi làm tụt đường ống thoát nước.

Sự việc nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mà còn đi ngược lại chủ trương quyết liệt của TP Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch.

Trong quá trình khẩn trương xác minh, rà soát, cơ quan công an xác định chiếc xe bồn trắng biển kiểm soát 30L-573.96 thuộc Công ty TNHH vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội đã có hành vi xả thải trái phép ra sông Tô Lịch thông qua hệ thống hố ga. Đây là công ty do vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo (SN 1982) và Chu Thị Vang (SN 1983) thành lập từ năm 2018.

Lực lượng chức năng bắt quả tang xe bồn xả chất thải xuống hố ga. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận công ty của vợ chồng Đạo không có giấy phép hoạt động xử lý chất thải và cũng không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào. Do vậy, sau khi hút bể phốt, Đạo chỉ đạo lái xe chở đến các địa điểm không đúng quy định để đổ thải.

Khoảng 3 giờ sáng 5-9, theo chỉ đạo của Đạo, sau khi hút gần 50 m3 chất thải lỏng từ bể phốt của một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, lái xe Nguyễn Duy Cường (SN 1995) đã 2 lần điều khiển xe bồn đến đường Láng, mở nắp hố ga, cắm vòi và xả trực tiếp toàn bộ chất thải xuống đây.

Hậu quả là đường ống trong hố ga bị vỡ, chất thải chưa qua xử lý tràn trực tiếp ra sông Tô Lịch, gây ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.