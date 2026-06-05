Bất chấp Mỹ "liên lạc", Hezbollah tuyên bố không chấp nhận thỏa thuận

Hôm 4-6, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem tuyên bố không chấp nhận thỏa thuận do Mỹ làm trung gian giữa Israel và chính phủ Lebanon nhằm ngừng giao tranh.

Hezbollah không tham gia vào các cuộc đàm phán trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-6 tiết lộ nước ông đã có liên lạc với nhóm vũ trang ở Lebanon này.

Hiện Israel, Lebanon và Mỹ chưa đưa ra phản hồi.

Iran đã coi lệnh ngừng bắn ở Lebanon là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ. Trong những ngày gần đây, Tehran ám chỉ họ có thể can thiệp trực tiếp nếu Israel tiếp tục các cuộc tấn công ở đó.

Israel tấn công vào miền Nam Lebanon hồi tháng 3. Ảnh: Anadolu

Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) yêu cầu Israel ít nhất phải rút về các vị trí mà họ nắm giữ trước khi chiến sự nổ ra.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết lực lượng Israel sẽ không rút khỏi khu vực hoặc ngừng các hoạt động tại Lebanon.

Cùng với Lebanon, cư dân dải Gaza, miền Bắc Israel và Kuwait đều hứng chịu các cuộc tấn công trong tuần này, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được cho là vẫn đang có hiệu lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm 4-6 rằng thỏa thuận này liên quan đến việc "giao tranh ở mức độ vừa phải hơn chứ không phải là ngừng hoàn toàn”.

Lực lượng Iran đã tấn công sân bay của Kuwait, trong khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công gần eo biển Hormuz.

Lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Mojtaba Khamenei, hôm 4-6 tuyên bố “kẻ thù của Iran đã bị đánh bại trên chiến trường và đang tìm cách gieo rắc chia rẽ nội bộ”.

Cùng ngày 4-6, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington không cần một thỏa thuận với Tehran để có được uranium làm giàu từ nước này.

"Chúng ta có thể có được nó ngay bây giờ. Tôi không nghĩ họ có thể ngăn cản chúng ta nếu chúng ta muốn, nhưng không có lý do gì để làm vậy. Nó đang được chôn giấu” - ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Donald Trump cũng nói ông không muốn gặp lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhưng nếu Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận thì có thể hai bên sẽ gặp nhau.