Iran nhắm tàu khu trục Mỹ, Washington nói “Tehran nói dối”

Truyền thông nhà nước Iran ngày 3-6 cho biết lực lượng hải quân nước này đã nhắm mục tiêu một khu trục hạm Mỹ khi con tàu tiến gần lãnh hải Iran ở vịnh Oman. Tuyên bố này cũng được các trang như Al Jazeera hay New Arab đăng tải.

Iran mô tả tàu quân sự Mỹ là nơi đặt "trung tâm chỉ huy và kiểm soát", thực hiện "các hoạt động thù địch nhằm vào tàu thương mại Iran và vi phạm quy định tại eo biển Hormuz".

Tuy nhiên, thông tin do Iran công bố chưa nêu tên khu trục hạm, loại vũ khí được sử dụng hoặc mức độ thiệt hại.

Iran tuyên bố đã tấn công tàu quân sự Mỹ trên biển Oman. Ảnh minh hoạ: Al Jazeera

Không lâu sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố của Tehran trên mạng xã hội X. "Iran đang nói dối. Các khí tài quân sự Mỹ trên không và trên biển vẫn hoạt động bình thường, an toàn, không bị cản trở" - CENTCOM khẳng định.

Hiện chưa có xác nhận độc lập cho thấy tàu quân sự Mỹ bị đánh trúng.

Vụ việc diễn ra giữa lúc căng thẳng tại vùng Vịnh leo thang trở lại. Trước đó cùng ngày, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã thực hiện các đòn đánh "tự vệ" nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự ở Iran, trong đó có đảo Qeshm gần eo biển Hormuz.

Iran sau đó phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Kuwait và Bahrain.

Kuwait cáo buộc các đợt tập kích của Iran khiến 1 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương, gây hư hại nghiêm trọng Nhà ga số 1 sân bay quốc tế Kuwait. Một số chuyến bay phải chuyển hướng trước khi hoạt động hàng không từng bước được nối lại.

Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phủ nhận chủ động nhắm mục tiêu sân bay Kuwait, đồng thời cho rằng thiệt hại xuất phát từ tên lửa đánh chặn của Mỹ không trúng mục tiêu.

Phía Mỹ bác bỏ cách giải thích này và khẳng định UAV Iran đã cố ý tấn công sân bay dân sự.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố các đòn đánh của Tehran mang tính "tự vệ", nhằm vào những địa điểm mà Mỹ được phép sử dụng để tấn công tàu dân sự và vi phạm lệnh ngừng bắn.

"Bất kỳ hành động thù địch nào cũng sẽ lập tức vấp phải phản ứng quyết liệt. Những gì trừng phạt và xung đột không thể đạt được sẽ không thể giành được bằng thêm xung đột" - ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Vịnh Oman nằm sát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.